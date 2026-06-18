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    iPhone Air 2 için yeni iddia: En büyük zayıflıkları kaybolacak

    Apple'ın ultra ince telefonu iPhone Air'ın ikinci nesli için ilk detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre iPhone Air 2 çift arka kameraya sahip olacak. Ayrıca daha iyi pil ömrü de sunacak.

    iPhone Air 2 için yeni iddia: En büyük zayıflıkları kaybolacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın geçtiğimiz sonbaharda tanıttığı ultra ince tasarımlı iPhone Air modelinin ikinci nesli üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, iPhone Air 2'yi 2027 ilkbaharında tanıtmayı planlıyor. Yeni modelin, ilk nesilde eleştirilen bazı eksikleri gidererek seriyi Apple'ın akıllı telefon ailesinin kalıcı bir parçası haline getirmesi hedefleniyor.

    Çift arka kamera ve A20 Pro işlemci

    İddiaya göre iPhone Air 2, ilk modelde yer alan tek arka kamera yerine çift arka kamera sistemi ile gelecek. Bunun yanında cihazın daha uzun pil ömrü sunacağı ve Apple'ın A20 Pro işlemcisinin özel bir sürümünden güç alacağı belirtiliyor.

    İlk nesil iPhone Air, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekse de tek arka kamerası nedeniyle eleştirilmişti. Bir diğer eleştiri ise inceliğin bir götürüsü olan batarya kapasitesiydi. Apple, tek tek iPhone modellerine ilişkin satış rakamlarını açıklamasa da genel izlenim, ilk nesil iPhone Air'ın satış performansının beklentilerin altında kaldığı yönünde.

    Bu nedenle birçok analist, cihazı Apple'ın piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone için bir geçiş modeli olarak değerlendiriyordu. Buna karşın yeni iddia, Apple'ın ultra ince telefon konseptinden vazgeçmek yerine iPhone Air serisini uzun vadeli bir ürün kategorisine dönüştürmeyi planladığına işaret ediyor.

    Sızıntı, Apple'ın ürün tanıtım takviminde yaptığı değişiklikleri de destekliyor. Ana ve premium modeller sonbaharda tanıtılırken uygun fiyatlı iPhone 17e modelinin ilkbaharda duyurulması bu yaklaşımın ilk örneklerinden biri olmuştu. Eğer iddialar doğru çıkarsa, iPhone Air 2'nin 2027 ilkbaharında tanıtılmasıyla Apple'ın ilkbahar dönemini belirli iPhone modelleri için ayrı bir lansman penceresi olarak kullanmaya devam edeceği görülüyor.

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    H
    hasandemirrr 4 saat önce

    çok güzel

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