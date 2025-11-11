iPhone Air 2 iptal mi edildi? Apple üretimi durdurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör iPhone Air 2'nin tanıtım planı değişti. Apple'ın iPhone Fold, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte 2026'da duyurmayı planladığı model, tedarik zinciri kaynaklarına göre ertelendi. The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre, ikinci nesil model bir yıl kadar gecikecek.

iPhone Air'a ait üretim hattı durdu

Kaynaklara göre iPhone Air 2, 2027 baharına ertelendi. Bu kararın arkasında ise, ilk nesil iPhone Air’ın beklentileri karşılamayan satış performansı bulunuyor. Apple, zayıf talep nedeniyle tedarikçilerine verdiği üretim siparişlerini azalttı. Luxshare'in Ekim ayında üretimi durdurmasının ardından Foxconn da bu ay sonunda Air serisi için montaj hatlarını kapatacak.

Şu an için Apple'ın iPhone 18 serisinde sunulacak dördüncü model'i yeniden tanımlamak istediği belirtiliyor. Apple, bugüne kadar standart, Pro ve Pro Max modellerinin yanına eklenecek uygun fiyatlı veya farklı tasarımlı bir seçenek yaratmakta zorlandı. Mini ve Plus serilerinin düşük satış grafiği sonrasında, iPhone Air'ın da aynı kaderi paylaştığını söyleyelim.

Eğer proje tamamen iptal edilmezse, iPhone Air 2'nin iPhone 18 ve iPhone 18e ile birlikte 2027 baharında tanıtılması bekleniyor. Sızıntılara göre yeni model, ilk Air'da yer almayan ikinci bir arka kamera sensörüne sahip olacak. Bu yükseltme, Apple’ın seriye getireceği en belirgin farklardan biri olacak.

Şimdilik Apple cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı ancak üretim hattının durdurulması, şirketin Air serisinin geleceğini yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.

