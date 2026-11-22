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Oynat Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone Air 2'nin maket görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan görseller, cihazın arka tarafında hap şeklinde çift kamera taşıyacağını gösteriyor. Modelin 6,55 inçlik OLED ekran, güçlü A20 işlemci ve daha büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Tüm bu yeniliklere rağmen cihazın sadece 5,2 milimetre inceliğinde tasarlanacağı belirtiliyor. iPhone Air 2'nin gelecek yılın ilkbahar aylarında tanıtılması öngörülüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek yıl tanıtması beklenen iPhone Air 2 modeline ait maket görüntüleri paylaşıldı. Yeni fotoğraflar, telefonun arka tasarımındaki en önemli değişikliği bir kez daha gözler önüne seriyor. İlk iPhone Air modelinde tek kamera kullanan Apple, yeni nesilde hap şeklindeki kamera adasına iki sensör yerleştirebilir. Aynı sızıntıda standart iPhone 18 modeline ait olduğu belirtilen maket de bulunuyor. Ancak bu modelin tasarımında önceki nesle kıyasla belirgin bir değişiklik görünmüyor.

iPhone Air 2 çift kamera ile gelecek

Paylaşılan maket görüntülerine göre iPhone Air 2, arka tarafta yan yana konumlandırılmış iki kameraya sahip olacak. Hap şeklindeki kamera platformuna yerleştirilen bu tasarım, Apple'ın iPhone Duo modelinde tercih ettiği kamera düzenini andırıyor. Önceki sızıntılarda ikinci kameranın 48 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı sensörü olacağı öne sürülmüştü.

Tam Boyutta Gör Böylece cihazda mevcut modeldeki 48 megapiksel ana kameraya ek olarak daha geniş açılı çekimler yapabilen ikinci bir sensör bulunabilir. Standart iPhone 18 tarafında ise önemli bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Maket görüntüleri, telefonun iPhone 17'deki dikey kamera modülünü koruyacağını gösteriyor.

iPhone Air 2'nin beklenen özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2, 6,55 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek. 120 Hz yenileme hızı sunması beklenen panelin yanı sıra daha küçük bir Dynamic Island tasarımına da yer verilebilir. İşlemci tarafında Apple'ın A20 serisi yongalarının kullanılması bekleniyor. Yeni modelin önceki nesle kıyasla daha büyük bir batarya taşıyacağı da iddialar arasında. Tüm bu değişikliklere rağmen telefonun yalnızca 5,2 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olacağı da söyleniyor.

iPhone Air 2 ne zaman tanıtılacak?

iPhone Air 2 ve standart iPhone 18 modellerinin gelecek ilkbaharda tanıtılması bekleniyor. Son raporlara göre iki telefonun ekran üretimi de mart ayındaki lansman takvimine uygun şekilde planlanmış durumda. Şimdilik Apple tarafından doğrulanmış bir teknik özellik veya tasarım bulunmuyor. Dolayısıyla çift kamera, A20 serisi işlemci ve batarya kapasitesine ilişkin ayrıntıları sızıntı olarak değerlendirmek gerekiyor.

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iPhone Air 2'nin maket görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

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