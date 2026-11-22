Yapay Zeka Özeti:
- Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone Air 2'nin maket görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan görseller, cihazın arka tarafında hap şeklinde çift kamera taşıyacağını gösteriyor. Modelin 6,55 inçlik OLED ekran, güçlü A20 işlemci ve daha büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Tüm bu yeniliklere rağmen cihazın sadece 5,2 milimetre inceliğinde tasarlanacağı belirtiliyor. iPhone Air 2'nin gelecek yılın ilkbahar aylarında tanıtılması öngörülüyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
iPhone Air 2 çift kamera ile gelecek
Paylaşılan maket görüntülerine göre iPhone Air 2, arka tarafta yan yana konumlandırılmış iki kameraya sahip olacak. Hap şeklindeki kamera platformuna yerleştirilen bu tasarım, Apple'ın iPhone Duo modelinde tercih ettiği kamera düzenini andırıyor. Önceki sızıntılarda ikinci kameranın 48 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı sensörü olacağı öne sürülmüştü.
iPhone Air 2'nin beklenen özellikleri
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2, 6,55 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek. 120 Hz yenileme hızı sunması beklenen panelin yanı sıra daha küçük bir Dynamic Island tasarımına da yer verilebilir. İşlemci tarafında Apple'ın A20 serisi yongalarının kullanılması bekleniyor. Yeni modelin önceki nesle kıyasla daha büyük bir batarya taşıyacağı da iddialar arasında. Tüm bu değişikliklere rağmen telefonun yalnızca 5,2 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olacağı da söyleniyor.
iPhone Air 2 ne zaman tanıtılacak?
iPhone Air 2 ve standart iPhone 18 modellerinin gelecek ilkbaharda tanıtılması bekleniyor. Son raporlara göre iki telefonun ekran üretimi de mart ayındaki lansman takvimine uygun şekilde planlanmış durumda. Şimdilik Apple tarafından doğrulanmış bir teknik özellik veya tasarım bulunmuyor. Dolayısıyla çift kamera, A20 serisi işlemci ve batarya kapasitesine ilişkin ayrıntıları sızıntı olarak değerlendirmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: