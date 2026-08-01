iPhone Air 2 özellikleri detaylı olarak ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın şu anda ikinci nesil iPhone Air üzerinde çalıştığı ve yeni modelde eleştirilen çoğu eksikliği gidereceği yönünde söylentiler var. Analist Jeff Pu’ya göre Apple, 2027 yılının ilk çeyreğinde iPhone 18e ve iPhone 18 ile birlikte yeni iPhone Air'i piyasaya sürmeyi planlıyor. Pu, iPhone Air 2’nin özelliklerine ilişkin bilgiler de paylaştı.

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iPhone Air 2 özellikleri nasıl olacak?

Çift arka kamera (Yeni 48MP ultra geniş açılı lens)

A20 Pro işlemci

12 GB RAM

Titanyum tasarım

Daha küçük Dynamic Island

5G için Apple C2 modem

Kablosuz bağlantı için Apple N2 çip

Pu'ya göre, iPhone Air 2, mevcut modelle aynı 6.55 inç ekrana sahip olacak. Ancak, kullanıcıya biraz daha fazla ekran alanı sağlayabilecek daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olacağı söyleniyor.

iPhone Air 2, iki kamera ile gelecek. Ana kamera değişmiyor; mevcut modelle aynı 48MP birincil kameraya yeni 48MP Ultra Geniş açılı lens eşlik edecek.

Güç noktasında, cihazın A20 Pro çip ile gelmesi muhtemel. Bu işlemci, TSMC’nin 2 nm üretim sürecinden geçiyor ve Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) paketlemesine sahip. Yeni 2 nanometre üretim teknolojisi, Apple'ın benzer boyutta bir cihazda daha iyi performans ve verimlilik sunmasını sağlayacak. WMCM ise, daha iyi performans ve güç tüketimi için çipi ve DRAM'i wafer seviyesinde entegre eden bir teknoloji. Bellek kapasitesi ise 12GB olarak kalıyor. Son olarak, iPhone Air 2, titanyum tasarımı koruyacak.

iPhone Air 2 çıkış tarihi ne zaman?

Apple, iPhone Air 2'yi düz iPhone 18 ve daha düşük özellikli iPhone 18e ile birlikte 2027 baharunda piyasaya sürmeyi planlıyor. Daha üst düzey iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra’nın ise Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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