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    iPhone Air 2 özellikleri ortaya çıktı: İlk modeli alanlar pişman olacak!

    Apple'ın ince telefon modeli Phone Air 2'nin üretim sürecinde önemli bir aşamaya girdiği bildiriliyor. Cihaz, mevcut Air modeline kıyasla önemli yükseltmeler sunacak.

    Apple iPhone Air 2 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ince telefon modeli iPhone Air 2'nin üretim sürecinde önemli bir aşamaya girdiği bildiriliyor. Cihaz, mevcut Air modeline kıyasla önemli yükseltmeler sunacak.

    Seri üretime hazırlanıyor

    Apple, gelecek yıl yeni nesil iPhone Air piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın üretim sürecinde kritik bir aşamaya ulaştığı bildirildi. X platformunda sızıntılar paylaşan Sunny adlı kullanıcı, telefonun EVT (Mühendislik Doğrulama Testi) aşamasına girdiğini öne sürüyor. Apple, bu aşamada prototip donanımları ve tasarım kararlarını değerlendirerek, sonraki doğrulama ve seri üretim süreçlerine hazırlık yapıyor.

    Ultra geniş açılı kamera ile geliyor

    Yeni iPhone Air, bir süredir söylentilerin odağında yer alıyor. 2027 yılının başlarında, muhtemelen bahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın bu cihazı, standart iPhone 18 ve serinin uygun fiyatlı iPhone 18e modeliyle birlikte piyasaya süreceği konuşuluyor. Eylül 2025'te piyasaya sürülen iPhone Air'e kıyasla pek çok yükseltmeyle geleceği söyleniyor. Cihaz, son derece ince ve hafif yapısını koruyan tanıdık tasarıma sahip olacak; dış görünüşündeki en büyük değişiklik ise ana kameranın yanına eklenen ikinci bir ultra geniş açılı kamera olacak.

    iPhone 18 Pro ve Duo'daki işlemciyi taşıyacak

    iPhone Air 2 modelinin Apple'ın A20 Pro işlemcisi (iPhone Duo ve iPhone 18 Pro'da da bulunan çip), daha büyük batarya ve kablosuz bağlantıyı iyileştirecek yeni çiplerle geleceği iddia ediliyor. Ekran boyutunun 6.5 inç olarak kalması beklenirken, Apple'ın ürün yelpazesinde mavi rengin yerini mor seçeneğin alabileceği konuşuluyor.

    Daha önceki raporlarda cihazın 12GB RAM, Apple'ın kendi üretimi olan C2 modem ve daha küçük Dynamic Island ile gelebileceği öne sürülmüştü ancak son sızıntıda bu detaylar yer almıyor.

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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