Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Air 2 planları değişti: Apple'dan kamera ve fiyat sürprizi

    iPhone Air 2'nin ertelendiği iddiaları sürerken, yeni bir sızıntı Apple'ın projeden vazgeçmediğini gösteriyor. İkinci kamera ve daha düşük fiyat ihtimali gündemde.

    iPhone Air 2 planları değişti: Apple'dan kamera ve fiyat sürprizi Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Air, satışa çıktığı dönemden bu yana beklentilerinin altında kalırken Apple'ın bir süredir modeli iptal edeceği konuşuluyordu. Ancak bu durum ertelenmiş olabilir. Son olarak daha önce 2026 planlarından çıkarıldığı ve 2027 baharına ertelendiği öne sürülen iPhone Air 2 için yepyeni detaylar paylaşıldı.

    Kamera yükseltmesi ve fiyat indirimi masada

    iPhone Air 2'nin geleceği belirsizliğini korurken, yeni bir sızıntı Apple'ın modeli tamamen rafa kaldırmadığını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre iPhone Air 2, selefinde yer almayan ikinci bir arka kamera ile gelecek. Kaçıranlar için Mevcut Air modelinde ana kameranın 2x kırpma yakınlaştırma sunabilmesine rağmen, geniş açı eksikliği sıkça dile getirilmişti.

    Yeni sızıntı, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan söylentileri de doğruluyor. Söz konusu ikinci sensör ise tahmin edebileceğiniz gibi ultra geniş açılı bir kamera olacak. Yeni modelle ilgili bir diğer detay ise fiyatlandırma. İddialara göre Apple, iPhone Air 2'yi ABD pazarında bir önceki modelden daha düşük bir başlangıç fiyatıyla sunabilir.

    Bu senaryo Apple'ın alışılmış fiyat politikasına pek uymasa da, Air serisinin zayıf satış performansı düşünüldüğünde pazarda daha agresif rekabet etmesini sağlayabilir. Bu noktada ise, 899 dolarlık bir fiyata işaret ediliyor. Bu bağlamda daha düşük fiyat, ikinci kamera ve muhtemelen daha büyük bir batarya gibi dokunuşlar, iPhone Air 2'yi ilk nesle kıyasla daha dengeli bir seçenek hâline getirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    omuzdan takır tukur ses gelmesi tedavisi hattımı ne zaman aldım iphone arama yaparken dıt sesi gelmiyor yargı yayınevi indirim kodu bursa imei atan yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum