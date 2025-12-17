iPhone Air 2 planları değişti: Apple'dan kamera ve fiyat sürprizi

Kamera yükseltmesi ve fiyat indirimi masada
iPhone Air 2'nin geleceği belirsizliğini korurken, yeni bir sızıntı Apple'ın modeli tamamen rafa kaldırmadığını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre iPhone Air 2, selefinde yer almayan ikinci bir arka kamera ile gelecek. Kaçıranlar için Mevcut Air modelinde ana kameranın 2x kırpma yakınlaştırma sunabilmesine rağmen, geniş açı eksikliği sıkça dile getirilmişti.
Yeni sızıntı, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan söylentileri de doğruluyor. Söz konusu ikinci sensör ise tahmin edebileceğiniz gibi ultra geniş açılı bir kamera olacak. Yeni modelle ilgili bir diğer detay ise fiyatlandırma. İddialara göre Apple, iPhone Air 2'yi ABD pazarında bir önceki modelden daha düşük bir başlangıç fiyatıyla sunabilir.
Bu senaryo Apple'ın alışılmış fiyat politikasına pek uymasa da, Air serisinin zayıf satış performansı düşünüldüğünde pazarda daha agresif rekabet etmesini sağlayabilir. Bu noktada ise, 899 dolarlık bir fiyata işaret ediliyor. Bu bağlamda daha düşük fiyat, ikinci kamera ve muhtemelen daha büyük bir batarya gibi dokunuşlar, iPhone Air 2'yi ilk nesle kıyasla daha dengeli bir seçenek hâline getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: