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    iPhone Air 2 render videosu paylaşıldı: İşte beklenen özellikler

    Apple’ın 2027’nin başlarında tanıtması beklenen iPhone Air 2 modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Ünlü YouTuber John Prosser, cihazın render görüntülerini ve beklenen özelliklerini paylaştı.

    iPhone Air 2 render videosu paylaşıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2027’nin başlarında tanıtması beklenen iPhone Air 2 modeli hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Ünlü YouTuber ve teknoloji sızıntılarıyla tanınan John Prosser, cihazın tasarım görsellerini, renk seçeneklerini ve teknik özelliklerini paylaşırken, Apple’ın gelecekteki iPhone stratejisine dair dikkat çekici bir iddiada da bulundu.

    İkinci kamera geliyor

    Prosser’a göre iPhone Air 2, mevcut neslin ultra ince tasarımını koruyacak ancak önemli bir kamera yükseltmesi alacak. Cihazın arka tarafında ana kameraya ek olarak 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı ikinci bir kamera yer alacak. Bu bilgi, daha önce Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın paylaştığı raporlarla da örtüşüyor.

    Sızıntılara göre iPhone Air 2 yalnızca 5,6 mm kalınlığında olacak ve gövdesinde titanyum alaşımı kullanılmaya devam edilecek. Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde farklı malzemelere yönelmesi beklenirken, Air serisinin dayanıklılığı artırılmış titanyum yapısını koruyacağı belirtiliyor.

    Cihazın kalınlığı değişmeden kalmasına rağmen daha büyük bir batarya, ikinci kamera ve 2 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni Apple A20 Pro işlemciye sahip olması bekleniyor. Yeni çipin performans artışının yanı sıra enerji verimliliğini de önemli ölçüde yükseltmesi bekleniyor.

    Dynamic Island küçülüyor

    iPhone Air 2 render videosu paylaşıldı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple ayrıca, Face ID sistemindeki kamerayı küçülterek Dynamic Island alanını daraltmayı planlıyor. Böylece ekran üzerinde daha fazla kullanılabilir alan sunulurken yeni kamera bileşenlerine de yer açılmış olacak.

    Renk seçenekleri tarafında ise Space Black, Cloud White ve Light Gold seçeneklerinin korunacağı belirtiliyor. Mevcut Sky Blue renginin yerini ise yeni Lavender (Lavanta) tonunun alacağı öne sürülüyor.

    iPhone Air, Standart iPhone’un yerini alabilir

    Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise Apple’ın uzun vadeli ürün planlarına ilişkin iddia oldu. Prosser’a göre Apple ilerleyen yıllarda standart iPhone modellerini tamamen kaldırarak ince tasarımlı Air serisini ana model haline getirebilir.

    Bu senaryoda şirketin ürün gamında yalnızca standart iPhone olarak konumlandırılan Air modeli, üst segmentte iPhone Pro serisi ve katlanabilir iPhone Ultra yer alabilir. Eğer Air serisi zamanla standart iPhone’un tüm özelliklerini devralırsa, daha kalın kasalı geleneksel modelin varlığı gereksiz hale gelebilir.

    Ancak bu dönüşümün gerçekleşmesi halinde bile en erken 2028 sonrasında mümkün olacağı ifade ediliyor. Şimdilik gözler, 2027’nin başlarında iPhone 18 ve iPhone 18e ile birlikte tanıtılması beklenen iPhone Air 2’ye çevrilmiş durumda.

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