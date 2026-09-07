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    iPhone Air 2, standart iPhone 18'in yerini alacak

    Apple, önümüzdeki bahar aylarında iPhone serisinde bir başka büyük değişiklik yapabilir. Yeni bir söylentiye göre iPhone Air 2, standart iPhone 18'in yerini alarak Apple'ın ana akım modeli olabilir.

    iPhone Air 2 standart iPhone 18 modelinin yerini alacak Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone serisinde bir başka büyük değişikliğe hazırlanıyor olabilir. iPhone 18'in yerini Apple'ın daha ince iPhone Air 2'si alabilir. Söylentiler, ikinci nesil iPhone Air’in Apple'ın yeni 999 dolarlık giriş seviyesi modeli olabileceğini gösteriyor.

    Son iddiaya göre, Apple, iPhone Air 2'yi 999 dolardan başlayan bir fiyatla amiral gemisi serisinin giriş noktası olarak konumlandıracak. Önceki raporlar Apple'ın iPhone Air 2'yi standart iPhone 18 ve daha ucuz iPhone 18e ile birlikte 2027 baharında piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti.

    Apple'ın, premium modellerini daha düşük fiyatlı modellerden ayırarak, 2026 sonbaharında (9 Eylül’de) iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone'unu tanıtması bekleniyor.

    iPhone Air 2 özellikleri nasıl olacak?

    İkinci nesil iPhone Air'in ince tasarımı korurken selefinin çeşitli sınırlamalarını gidereceği söyleniyor. Beklenen geliştirmeler arasında, ikinci bir arka kamera (muhtemelen 48MP ultra geniş açılı lens), Apple’ın yeni A20 serisi işlemcisi, geliştirilmiş pil kapasitesi ve verimliliği, 6.5 inç 120Hz OLED ekran, daha küçük Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımı yer alıyor.

    En büyük cevapsız soru, Apple'ın standart iPhone 18 modelini gerçekten piyasadan kaldırıp kaldırmayacağı. Mevcut kanıtlar hâlâ her iki modelin birlikte piyasaya sürüleceğini gösterirken, yeni değiştirme iddiası Apple'ın değişen iPhone stratejisine başka bir olasılık daha ekliyor.

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