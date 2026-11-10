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    iPhone Air 2 ve iPhone 18 yan yana görüntülendi: İşte tasarım

    iPhone Air 2 ve iPhone 18, Apple'ın 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı iki önemli amiral gemisi telefonu. Her iki cihazın da dummy (maket) modelleri gün yüzüne çıktı ve tasarım belli oldu.

    iPhone Air 2 ve iPhone 18 dummy maket görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Tedarik zincirinden sızan bilgiler, Apple’ın iPhone Air 2 modelinin çok farklı bir görünüme sahip olabileceğine işaret ediyor. 2027 baharında piyasaya sürülmesi beklenen yeni model, çok daha ince gövdeye ve geçmişteki şikayetleri giderecek önemli donanım değişikliklerine sahip olacak.

    iPhone Air 2 daha ince gövde, çok daha büyük batarya, çift arka kamerayla geliyor

    iPhone Air 2 tasarımı Tam Boyutta Gör
    Hem iPhone Air 2 hem de düz iPhone 18 modelinin CNC ile işlenmiş alüminyum modellerinin fotoğraf ve videosu paylaşıldı. iPhone Air 2, önceki modeldeki kamera düzenini koruyor ancak artık iki kamera ve bir flaş barındırıyor.

    Bu oldukça önemli bir gelişme. İlk iPhone Air, yüksek başlangıç fiyatına rağmen yalnızca tek 48MP kameraya sahipti; bu da kullanıcılar için kabul edilmesi zor bir durumdu. Apple'ın yakın zamandaki fiyat artışıyla birlikte cihazın fiyatı daha da yükseldi. Digital Chat Station, iPhone Air 2'de ana sensörün yanına 48MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın ekleneceğini belirtti.

    Maket model, ilk versiyona kıyasla biraz daha ince görünüyor. Cihazın kalınlığının yaklaşık 5.2 mm olacağı söyleniyor. iPhone Air 5.6 mm kalınlığında. Biraz daha ince gövdeye rağmen daha büyük bataryayla (3500 mAh kapasiteli) geleceği öne sürülüyor.

    Maket modellerin genellikle kılıf üreticileri için erken tasarım dosyalarına dayanılarak hazırlandığını unutmamak gerekiyor. Dummy olarak geçen bu ürünler genellikle nihai ürünü yakın oluyor.

    Düz iPhone 18, iPhone 17 tasarımını koruyacak

    iPhone Air 2’nin yanı sıra düz iPhone 18'e ait maket görüntüsü de paylaşıldı. Cihazın arka tasarımı, sol üst köşede dikey olarak yerleştirilmiş iki kamerayla iPhone 17 ile neredeyse aynı görünüyor. Daha önceki sızıntıda iPhone 18'in iPhone 18 Pro'dakine benzer şekilde tüm arka yüzeyi kaplayan bir kamera alanına sahip olacağı öne sürülmüştü ancak bu iddia, daha önce fake görüntüler paylaşmış bir hesaptan gelmişti.

    iPhone Air 2 ve iPhone 18 ne zaman çıkacak?

    Her iki telefonun da yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Apple, bu yılki iPhone lansmanlarını ikiye bölerek sonbaharda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo modelini piyasaya sürdü. iPhone Air 2'nin ise 2027 baharında, iPhone 18 ve iPhone 18e ile birlikte gelmesi bekleniyor.

    İlk iPhone Air'in satışlarının pek iyi olmadığı belirtiliyor. Tek kameralı olması, en sık dile getirilen şikayetlerden biriydi. İkinci kamera ve biraz daha güçlü batarya, cihazı önemli ölçüde iyileştirecek. Asıl merak konusu ise fiyat; özellikle de Apple'ın bellek maliyetlerinin gelecek yıl da artmaya devam edeceği yönündeki uyarısı göz önüne alındığında.

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