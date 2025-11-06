iPhone Air'a rakip Huawei Mate 70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, "Air" serisinin en yeni üyesi Mate 70 Air'i resmen duyurdu. Şirketin hafif ve ince tasarımlı amiral gemileri arasına katılan cihaz, yalnızca 6.6 mm kalınlığında bir gövdeye sahip. İşte iPhone Air'a rakip olması beklenen Huawei Mate 70 Air özellikleri ve fiyatı...

Huawei Mate 70 Air özellikleri

Huawei Mate 70 Air, ön yüzünde 7 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip. Panel 2760 × 1320 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 2160Hz PWM karartma ve 91.5% ekran gövde oranı ile geliyor. Tekefın ince tasarımına rağmen 6.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya taşıyor ve 66W kablolu hızlı şarj desteğiyle geliyor. 208 gram ağırlığındaki model, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı yüksek dayanıklılığa sahip.

Donanım tarafında Huawei, Mate 70 Air'de iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. 12 GB RAM'li sürüm Kirin 9020A işlemciyle, 16 GB RAM'li versiyon ise Kirin 9020B yongasıyla geliyor. Yonga setinin detayları ise henüz paylaşılmadı. Telefonun arka yüzünde ise, dörtlü bir kurulum bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 50MP 1/1.3 inç ultra hassas ana kamera (F1.8 diyafram, OIS optik görüntü sabitleme), 12 MP RYYB telefoto lens (F2.4 diyafram, OIS optik görüntü sabitleme), 8 MP ultra geniş açılı makro lens (F2.2 diyafram), 1.5 MP renk sensörü. Ön tarafta ise f/2.2 10.7 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Huawei kokpit sistemine sahip ilk benzinli otomobil tanıtıldı 3 gün önce eklendi

Cihaz kutusundan HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle çıkıyor ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatılmış. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, Hi-Res ses desteği, Beidou uydu iletişimi ve 5W ters kablolu şarj gibi ek özellikler de bulunuyor.

Ekran: 7 inç AMOLED, 2760×1320, 120Hz

7 inç AMOLED, 2760×1320, 120Hz İşlemci: Kirin 9020A / Kirin 9020B

Kirin 9020A / Kirin 9020B Bellek: 12GB, 16GB RAM

12GB, 16GB RAM Depolama: 256GB, 512GB

256GB, 512GB Arka kamera: 50MP f/1.8 (ana, OIS) + 12MP (3x telefoto, OIS) + 8MP (ultra geniş) + 1.5MP (renk sensörü)

50MP f/1.8 (ana, OIS) + 12MP (3x telefoto, OIS) + 8MP (ultra geniş) + 1.5MP (renk sensörü) Ön kamera: 10.7MP f/2.2

10.7MP f/2.2 Batarya: 6.500 mAh, 66W kablolu / 5W ters şarj

6.500 mAh, 66W kablolu / 5W ters şarj Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, NFC, Beidou uydu iletişimi

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, NFC, Beidou uydu iletişimi Yazılım: HarmonyOS 5.1

HarmonyOS 5.1 Boyut ve ağırlık: 162.5 × 75.1 × 6.6 mm, 208 g

162.5 × 75.1 × 6.6 mm, 208 g Diğer: IP68 / IP69 sertifikalı, Hi-Res ses, yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Huawei Mate 70 Air fiyatı

Huawei Mate 70 Air, Altın ve Gümüş Brokar, Beyaz Tüy Robası ve Obsidyen Siyahı olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Telefonun fiyatı ise, 4.199 yuan (yaklaşık 590 dolar) olarak belirlendi. 12 GB / 512 GB sürüm 4.699 yuan, 16 GB / 512 GB sürüm ise 5.199 yuan (730 dolar) fiyat etiketiyle sunuluyor.

