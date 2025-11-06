iPhone Air'a rakip Huawei Mate 70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 70 Air özellikleri
Huawei Mate 70 Air, ön yüzünde 7 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip. Panel 2760 × 1320 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 2160Hz PWM karartma ve 91.5% ekran gövde oranı ile geliyor. Tekefın ince tasarımına rağmen 6.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya taşıyor ve 66W kablolu hızlı şarj desteğiyle geliyor. 208 gram ağırlığındaki model, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı yüksek dayanıklılığa sahip.
Cihaz kutusundan HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle çıkıyor ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatılmış. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, Hi-Res ses desteği, Beidou uydu iletişimi ve 5W ters kablolu şarj gibi ek özellikler de bulunuyor.
- Ekran: 7 inç AMOLED, 2760×1320, 120Hz
- İşlemci: Kirin 9020A / Kirin 9020B
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (ana, OIS) + 12MP (3x telefoto, OIS) + 8MP (ultra geniş) + 1.5MP (renk sensörü)
- Ön kamera: 10.7MP f/2.2
- Batarya: 6.500 mAh, 66W kablolu / 5W ters şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, NFC, Beidou uydu iletişimi
- Yazılım: HarmonyOS 5.1
- Boyut ve ağırlık: 162.5 × 75.1 × 6.6 mm, 208 g
- Diğer: IP68 / IP69 sertifikalı, Hi-Res ses, yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu
Huawei Mate 70 Air fiyatı
Huawei Mate 70 Air, Altın ve Gümüş Brokar, Beyaz Tüy Robası ve Obsidyen Siyahı olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Telefonun fiyatı ise, 4.199 yuan (yaklaşık 590 dolar) olarak belirlendi. 12 GB / 512 GB sürüm 4.699 yuan, 16 GB / 512 GB sürüm ise 5.199 yuan (730 dolar) fiyat etiketiyle sunuluyor.