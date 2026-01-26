Apple'ın büyük hayal kırıklığı: iPhone Air, Çin'de sadece 200 bin sattı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ultra ince iPhone Air modeli, satış rakamlarıyla şirketi hayal kırıklığına uğratıyor. Apple’ın yeni iPhone 17 serisi arasındaki satış farkı, Çin pazarında oldukça çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Yeni iPhone satışlarının sadece %1,2'sini oluşturdu

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre Apple, Çin’de yaklaşık 200 bin iPhone Air satarken, iPhone 17 serisinin toplam satışları 17 milyon adede ulaşmış durumda. Bu rakamlar, yeni iPhone satışlarının sadece %1,2'sinin iPhone Air olduğu anlamına geliyor.

Apple, satışları artırmak için Çin’de agresif indirimlere yönelmiş durumda. Şirketin Tmall’daki resmi mağazasında 2.000 yuan (286 dolar) indirim uygulanıyor. Bu sayede iPhone Air’in fiyatı yaklaşık 788 dolar seviyesine düşüyor. Buna ek olarak JD.com da yaklaşık 57 dolarlık ek bir destek sunuyor. Apple’ın kendi indirimiyle birlikte toplam fiyat avantajı 415 dolara kadar çıkabiliyor.

iPhone Air fiyatı çakıldı 1 gün önce eklendi

Tüm bunlara rağmen iPhone Air, 2022’den bu yana çıkan iPhone’lar arasında en hızlı değer kaybeden model oldu. Verilere göre cihaz, piyasaya çıkışından sonraki ilk 10 haftada değerinin %47,7’sini kaybetti.

iPhone Air, görece küçük batarya, tek bir 48 MP kamera ve tek hoparlör ile geliyor. İnce ve hafif yapısı ve şık tasarımına rağmen, bu donanım kısıtlamaları kullanıcıların ilgisini diğer modellere yöneltmiş gözüküyor.

Satış performansındaki hayal kırıklığına rağmen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple’ın iPhone Air için zaten yıllık iPhone satışlarının yalnızca %6–8’ini hedeflediğini belirtiyor. Gurman’a göre Apple, bu ultra ince modeli esas olarak yeni teknolojileri denemek için bir test platformu olarak konumlandırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Air, Çin'de sadece 200 bin adet sattı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: