    Apple'ın büyük hayal kırıklığı: iPhone Air, Çin'de sadece 200 bin sattı

    Apple'ın ultra ince iPhone Air modeli, satış rakamlarıyla şirketi hayal kırıklığına uğratıyor. Çin'de yalnızca 200 bin adet satan telefon, toplam yeni iPhone satışlarının %1,2'sini oluşturdu.

    iPhone Air, Çin'de sadece 200 bin adet sattı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ultra ince iPhone Air modeli, satış rakamlarıyla şirketi hayal kırıklığına uğratıyor. Apple’ın yeni iPhone 17 serisi arasındaki satış farkı, Çin pazarında oldukça çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. 

    Yeni iPhone satışlarının sadece %1,2'sini oluşturdu

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre Apple, Çin’de yaklaşık 200 bin iPhone Air satarken, iPhone 17 serisinin toplam satışları 17 milyon adede ulaşmış durumda. Bu rakamlar, yeni iPhone satışlarının sadece %1,2'sinin iPhone Air olduğu anlamına geliyor.

    Apple, satışları artırmak için Çin’de agresif indirimlere yönelmiş durumda. Şirketin Tmall’daki resmi mağazasında 2.000 yuan (286 dolar) indirim uygulanıyor. Bu sayede iPhone Air’in fiyatı yaklaşık 788 dolar seviyesine düşüyor. Buna ek olarak JD.com da yaklaşık 57 dolarlık ek bir destek sunuyor. Apple’ın kendi indirimiyle birlikte toplam fiyat avantajı 415 dolara kadar çıkabiliyor.

    Tüm bunlara rağmen iPhone Air, 2022’den bu yana çıkan iPhone’lar arasında en hızlı değer kaybeden model oldu. Verilere göre cihaz, piyasaya çıkışından sonraki ilk 10 haftada değerinin %47,7’sini kaybetti.

    iPhone Air, görece küçük batarya, tek bir 48 MP kamera ve tek hoparlör ile geliyor. İnce ve hafif yapısı ve şık tasarımına rağmen, bu donanım kısıtlamaları kullanıcıların ilgisini diğer modellere yöneltmiş gözüküyor.

    Satış performansındaki hayal kırıklığına rağmen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple’ın iPhone Air için zaten yıllık iPhone satışlarının yalnızca %6–8’ini hedeflediğini belirtiyor. Gurman’a göre Apple, bu ultra ince modeli esas olarak yeni teknolojileri denemek için bir test platformu olarak konumlandırıyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-has-sold-just-200000-units-of-the-iphone-air-in-china-vs-17-million-units-of-the-iphone-17-lineup/ https://x.com/UniverseIce/status/2015763795520757809
    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

