iPhone Air fiyatı Çin'de neredeyse yarıya düştü

iPhone Air düştükçe düşüyor
iPhone Air ilk piyasaya çıktığı Ekim ayında yok satmış ve en iyiler listesinin tepesine yerleşmişti. Apple'ı da büyük beklentiye sokan bu gelişme sonrasında yavaş yavaş ilgi azaldı ve indirimler devreye girmeye başladı.
Yılın sonlarında Tmall pazar yerinde yer alan resmi Apple mağazası indirim yaparak fiyatı 788$ seviyesine kadar indirmişti. 999$ çıkış fiyatının oldukça altına inen fiyatlar bu yıl en düşük seviyesine indi.
JD.com platformunun değişim destek kampanyası kapsamında 57$ civarında bir indirim daha eklenerek baz versiyonun fiyatı 585$ seviyesine geriledi. Böylece iPhone tarihinde en hızlı değer kaybeden modellerden birisi oldu. Sonbahar lansmanına kadar iPhone Air fiyatında benzer indirimlerin görülmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: