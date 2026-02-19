Giriş
    iPhone Air'in C1X 5G modeminde ilk arıza vakası ortaya çıktı

    iPhone Air’de C1X 5G modem arızası iddiası gündemde. Sosyal medyada yapılan paylaşım, C1X modemli bir cihazda kayda geçen ilk donanım arızası olmasıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar:

    iPhone Air'in C1X 5G modeminde ilk arıza vakası ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın kendi geliştirdiği C1X 5G modemini kullanan ilk model olan iPhone Air, bir kullanıcı raporuyla gündeme geldi. Reddit’te paylaşılan bilgilere göre bir iPhone Air sahibi, cihazının bir sabah hücresel bağlantıyı tamamen kaybettiğini ve Mobil Servis Tanılama ekranında donanım arızasına işaret eden bir uyarı gördüğünü belirtti. Olayın C1X modemli bir cihazda kayda geçen ilk donanım arızası iddiası olması ise dikkat çekiyor.

    C1X arızası: Tekil bir üretim hatası mı, sistemsel bir sorun mu?

    iPhone Air, Apple’ın baz bant tarafında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir adımı olarak konumlanıyor. Şirket, uzun yıllar boyunca modem tarafında Qualcomm çözümlerini tercih etmiş, özellikle iPhone 16 ailesinde Qualcomm X75 platformunu kullanmıştı. C1X ise bu yaklaşımın evrimleşmiş bir aşaması olarak, şirket içinde geliştirilen ve optimize edilen bir modem çözümü olarak sunuldu.

    iPhone Air'in C1X 5G modeminde ilk arıza vakası ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Reddit kullanıcısı itstheskylion tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz satın alındığı günden bu yana koruyucu kılıfla kullanıldı ve fiziksel bir darbe ya da sıvı teması yaşanmadı. Buna rağmen cihazın tamamen hücresel bağlantı kaybı yaşadığı ve Mobil Servis Tanılama bölümünde modem kaynaklı bir donanım hatasının işaret edildiği ifade edildi. Modern akıllı telefonlarda baz bant çiplerinin donanım seviyesinde arıza vermesi oldukça nadir görülüyor. Genellikle bağlantı sorunları yazılım güncellemeleri, operatör ayarları ya da geçici şebeke problemleriyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle donanım arızası ihtimali, teknik açıdan daha derin bir inceleme gerektiriyor.

    Söz konusu iPhone Air’in garanti kapsamında olduğu ve kullanıcının muhtemelen değişim cihazı alabileceği belirtiliyor. Ancak burada asıl merak edilen konu bireysel çözümden ziyade Apple’ın iç değerlendirmesi olacak. Şirketin, özellikle birkaç ay sonra gerçekleşmesi beklenen iPhone 18 lansmanı öncesinde, C1X platformuna ilişkin tüm geri bildirimleri detaylı şekilde analiz etmesi beklenir. Donanım arızalarının nadirliği göz önüne alındığında bu vaka tekil kalabilir; ancak benzer raporların artması durumunda Apple’ın modem stratejisi daha yoğun bir teknik ve kamuoyu incelemesine tabi tutulabilir.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

