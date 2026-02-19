iPhone Air'in C1X 5G modeminde ilk arıza vakası ortaya çıktı

C1X arızası: Tekil bir üretim hatası mı, sistemsel bir sorun mu?
iPhone Air, Apple’ın baz bant tarafında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir adımı olarak konumlanıyor. Şirket, uzun yıllar boyunca modem tarafında Qualcomm çözümlerini tercih etmiş, özellikle iPhone 16 ailesinde Qualcomm X75 platformunu kullanmıştı. C1X ise bu yaklaşımın evrimleşmiş bir aşaması olarak, şirket içinde geliştirilen ve optimize edilen bir modem çözümü olarak sunuldu.
Söz konusu iPhone Air’in garanti kapsamında olduğu ve kullanıcının muhtemelen değişim cihazı alabileceği belirtiliyor. Ancak burada asıl merak edilen konu bireysel çözümden ziyade Apple’ın iç değerlendirmesi olacak. Şirketin, özellikle birkaç ay sonra gerçekleşmesi beklenen iPhone 18 lansmanı öncesinde, C1X platformuna ilişkin tüm geri bildirimleri detaylı şekilde analiz etmesi beklenir. Donanım arızalarının nadirliği göz önüne alındığında bu vaka tekil kalabilir; ancak benzer raporların artması durumunda Apple’ın modem stratejisi daha yoğun bir teknik ve kamuoyu incelemesine tabi tutulabilir.
vay be gayet iyi