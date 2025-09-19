iPhone Air ve iPhone 17 Pro'da kamera sorunu: Apple harekete geçti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Yeni iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerini deneyen ilk kullanıcılar, çektikleri fotoğraflarda beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Özellikle belirli koşullarda çekilen fotoğraflarda, siyah kareler ve beyaz dalgalı çizgiler gibi kusurların oluştuğu görülüyor.

Sorunu ilk tespit edenlerden biri, CNN Underscored yazarı Henry Casey oldu. Casey, bir konserde iPhone Air ile çektiği fotoğraflarda bozukluklar fark etti. Apple tarafı ise yaşanan problemin farkında. Şirket bu tür görsel bozulmaların yalnızca çok parlak ışık kaynaklarının (örneğin konserlerdeki LED panolar) doğrudan kameraya yansıdığı nadir durumlarda ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Güncelleme gelecek

Apple söz konusu hatayı önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle giderecek. Fakat şirket yazılım güncellemesinin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir takvim paylaşmadı. Bu arada iPhone 17 serisinin 19 Eylül Cuma günü itibarıyla mağazalarda satışa sunulduğunu hatırlatalım.

