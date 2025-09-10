iPhone Air ve iPhone 17 yine USB 2 ile geliyor

Peki Pro modeller? İşte orada tablo değişiyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max, USB 3 desteğiyle 10Gb/s (1,25 GB/s) aktarım hızına çıkabiliyor. Bu, büyük boyutlu dosyalarla çalışanlar için gerçek anlamda bir fark yaratıyor.
En büyük hayal kırıklığı iPhone Air
Hatırlatalım, geçtiğimiz yıl aynı fiyata satılan iPhone 16 Pro, USB 3 desteğine sahipti. Dolayısıyla hem donanım olarak hem de fiyat olarak iPhone Air, premium bir iPhone modeli. Evet, belki çoğu kullanıcı kabloya dokunmuyor, dosyalarını Wi-Fi 7 üzerinden indirip yüklüyor. Ama bu, işini profesyonel yapan, yüksek çözünürlüklü video çeken ya da büyük dosyalarla çalışan kullanıcıların deneyimini göz ardı etmek anlamına geliyor.
Ön sipariş ve satış tarihi
Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cuma günü, saat 15:00’te başlayacak. Türkiye dahil birçok ülkede aynı anda erişime açılacak cihazlar, 19 Eylül Cuma günü raflardaki yerini alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?