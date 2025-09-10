Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 serisini tanıttı. Tasarımda, donanımda birçok yenilik konuşuldu ama bence asıl mesele gizliden gizliye görmezden gelinmeye çalışılıyor: USB-C var, hız yok. iPhone 17 ve iPhone Air, 2025 yılında halen USB 2 aktarım hızlarıyla sınırlı. Yani en fazla 480Mb/s (60 MB/s) hız görebiliyorsunuz. Bu da yıllardır kullanılan Lightning bağlantısının sunduğu hızdan zerre farklı değil.

Peki Pro modeller? İşte orada tablo değişiyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max, USB 3 desteğiyle 10Gb/s (1,25 GB/s) aktarım hızına çıkabiliyor. Bu, büyük boyutlu dosyalarla çalışanlar için gerçek anlamda bir fark yaratıyor.

En büyük hayal kırıklığı iPhone Air

Tam Boyutta Gör Asıl hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz 999 dolardan başlayan fiyatlara sahip olan iPhone Air. Bazı teknoloji uzmanları geçmişte USB 2 konusunu büyütmemek için Apple’ın giriş seviyesinde bu tercihte bulunduğunu ve zaten buradaki kullanıcıların da kablo ile dosya aktarımı gibi işlere girişmediğini söylüyordu.

iPhone 17 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 17 sa. önce eklendi

Hatırlatalım, geçtiğimiz yıl aynı fiyata satılan iPhone 16 Pro, USB 3 desteğine sahipti. Dolayısıyla hem donanım olarak hem de fiyat olarak iPhone Air, premium bir iPhone modeli. Evet, belki çoğu kullanıcı kabloya dokunmuyor, dosyalarını Wi-Fi 7 üzerinden indirip yüklüyor. Ama bu, işini profesyonel yapan, yüksek çözünürlüklü video çeken ya da büyük dosyalarla çalışan kullanıcıların deneyimini göz ardı etmek anlamına geliyor.

Ön sipariş ve satış tarihi

Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cuma günü, saat 15:00’te başlayacak. Türkiye dahil birçok ülkede aynı anda erişime açılacak cihazlar, 19 Eylül Cuma günü raflardaki yerini alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Air ve iPhone 17 yine USB 2 ile geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: