Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Air ve iPhone 17 yine USB 2 ile geliyor

    Apple, iPhone 17 ve iPhone Air’i USB 2 hızına bir kez daha mahkum etti etti. 999 dolarlık fiyat etiketine rağmen Lightning seviyesinde kalan hız, Pro modellerle ciddi farka sahip.

    iPhone Air ve iPhone 17 yine USB 2 ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisini tanıttı. Tasarımda, donanımda birçok yenilik konuşuldu ama bence asıl mesele gizliden gizliye görmezden gelinmeye çalışılıyor: USB-C var, hız yok. iPhone 17 ve iPhone Air, 2025 yılında halen USB 2 aktarım hızlarıyla sınırlı. Yani en fazla 480Mb/s (60 MB/s) hız görebiliyorsunuz. Bu da yıllardır kullanılan Lightning bağlantısının sunduğu hızdan zerre farklı değil.

    Peki Pro modeller? İşte orada tablo değişiyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max, USB 3 desteğiyle 10Gb/s (1,25 GB/s) aktarım hızına çıkabiliyor. Bu, büyük boyutlu dosyalarla çalışanlar için gerçek anlamda bir fark yaratıyor.

    En büyük hayal kırıklığı iPhone Air

    iPhone Air ve iPhone 17 yine USB 2 ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Asıl hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz 999 dolardan başlayan fiyatlara sahip olan iPhone Air. Bazı teknoloji uzmanları geçmişte USB 2 konusunu büyütmemek için Apple’ın giriş seviyesinde bu tercihte bulunduğunu ve zaten buradaki kullanıcıların da kablo ile dosya aktarımı gibi işlere girişmediğini söylüyordu.

    Hatırlatalım, geçtiğimiz yıl aynı fiyata satılan iPhone 16 Pro, USB 3 desteğine sahipti. Dolayısıyla hem donanım olarak hem de fiyat olarak iPhone Air, premium bir iPhone modeli. Evet, belki çoğu kullanıcı kabloya dokunmuyor, dosyalarını Wi-Fi 7 üzerinden indirip yüklüyor. Ama bu, işini profesyonel yapan, yüksek çözünürlüklü video çeken ya da büyük dosyalarla çalışan kullanıcıların deneyimini göz ardı etmek anlamına geliyor.

    Ön sipariş ve satış tarihi

    Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cuma günü, saat 15:00’te başlayacak. Türkiye dahil birçok ülkede aynı anda erişime açılacak cihazlar, 19 Eylül Cuma günü raflardaki yerini alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adana deneme sınavı yapan yerler kurutmalı çamaşır makinesi alınır mı nasıl esmer olunur 1.kaptan maaşları yurtdışı hotbird kanalları izleme programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum