    iPhone çipli uygun fiyatlı MacBook 2026’da gelebilir

    Teknoloji devi Apple, iPhone çipi kullanan uygun fiyatlı MacBook planlarıyla gündemde. İşte 2026 yılında gelmesi beklenen 12,9 inç MacBook’un beklenen özellikleri:

    iPhone çipli uygun fiyatlı MacBook 2026’da gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone çipli MacBook iddialarıyla teknoloji dünyasında yeniden dikkatleri üzerine çekti. Son sızıntılara göre şirket, 2026 baharında daha geniş kitlelere hitap edecek 12,9 inç ekranlı ve uygun fiyatlı bir MacBook üzerinde çalışıyor. İlk değerlendirmelere göreyse bu yeni MacBook, mevcut MacBook Air serisinin altında konumlanacak bir giriş seviyesi seçenek olacak. Apple’ın yıllar önce üretimini sonlandırdığı 12 inç MacBook’tan sonra daha kompakt dizüstü bilgisayarlara yeniden yönelmesi, özellikle mobil çalışanlar ve öğrenciler için dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor.

    Apple, A18 Pro çipli daha ucuz bir MacBook hazırlıyor olabilir

    Sızdırılan bilgilere göre iPhone çipli MacBook modelinde Apple A18 Pro işlemcisi kullanılabilir. Bu çip, iPhone 16 Pro serisinde yer alması beklenen ve mobil odaklı performansıyla öne çıkan bir donanım olarak biliniyor. M serisi bir işlemci olmamasına rağmen, A18 Pro’nun tek çekirdek performansında eski Intel tabanlı 12 inç MacBook’a kıyasla ciddi bir sıçrama sunacağı ifade ediliyor. Çok çekirdek tarafında ise hafif ve orta seviye iş yüklerinde M1 seviyesine yaklaşabileceği konuşuluyor.

    12,9 inçlik ekran boyutu, 13,6 inç MacBook Air’den biraz daha küçük olsa da ince çerçeve tasarımı sayesinde cihazın genel ölçülerinin kompakt kalması bekleniyor. Bu yaklaşım, Apple’ın taşınabilirliği ön planda tutan tasarım anlayışını sürdürdüğünü gösteriyor. A18 Pro çipin aktif soğutmaya ihtiyaç duymadan çalışabilecek şekilde tasarlanmış olması, fan­sız ve sessiz bir kullanım deneyimini mümkün kılabilir. Bu da cihazı uzun pil ömrü, düşük ısı ve sessiz çalışma arayan kullanıcılar için cazip hale getirebilir.

    Bu modelin ortaya çıkış zamanlaması da dikkat çekici. Analistlere göre 2026 yılında yapay zekâ sunucularına olan yoğun talep nedeniyle DRAM tedarikinde sıkıntılar yaşanabilir ve bu durum dizüstü bilgisayar fiyatlarını yukarı çekebilir. Apple’ın daha düşük maliyetli bir MacBook ile pazara girmesi, hem tedarik zinciri baskılarını dengelemesine hem de PC üreticileriyle rekabette avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Gelecekte bu yaklaşımın, Apple’ın Mac ürün gamında daha fazla çeşitliliğe yol açması da olası görünüyor.

