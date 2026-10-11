iPhone'da bu özelliği kapatın: Pili ve interneti tüketiyor!

iOS 27 Bağlantı Desteği özelliğine dikkat!
Kullanıcılar, Bağlantı Desteği (Connectivity Assist) özelliğini devre dışı bıraktıktan sonra pil ömrünün iyileştiğini söylüyor. Apple, Wi-Fi bağlantısı yavaş olduğunda ya da kablosuz ağa bağlanılamadığında hücresel veri kullanımının artabileceğini söylüyor.
Varsayılan olarak açık
iOS 27'de Bağlantı Desteği özelliği Ayarlar - Wi-Fi menüsünde altlarda yer alıyor ve Apple, bunu varsayılan olarak açıyor. Kapatmanın hem pil ömrüne katkısı oluyor, hem de mobil internet tüketimini azaltıyor. Kullanıcılardan geri bildirimler de bu yönde:
Apple, Bağlantı Desteği’nin uluslararası dolaşımdayken, hücresel Düşük Veri Modu açıldığında ve ses ve video yayını yapan bazı üçüncü taraf uygulamalarda kullanılmadığını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: