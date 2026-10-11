iPhone'da bu özelliği kapatın: Pili ve interneti tüketiyor!

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Tam Boyutta Gör iOS 27'ye geçtikten sonra pil ömrünün azaldığını, hücresel veri kullanımının (mobil internetin) arttığını fark ettiyseniz, yalnız değilsiniz. iOS 27’de Bağlantı Desteği olarak güncellenen özellik, bu sorunun oluşmasında başlıca nedenlerden.

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iOS 27 Bağlantı Desteği özelliğine dikkat!

Kullanıcılar, Bağlantı Desteği (Connectivity Assist) özelliğini devre dışı bıraktıktan sonra pil ömrünün iyileştiğini söylüyor. Apple, Wi-Fi bağlantısı yavaş olduğunda ya da kablosuz ağa bağlanılamadığında hücresel veri kullanımının artabileceğini söylüyor.

Varsayılan olarak açık

iOS 27'de Bağlantı Desteği özelliği Ayarlar - Wi-Fi menüsünde altlarda yer alıyor ve Apple, bunu varsayılan olarak açıyor. Kapatmanın hem pil ömrüne katkısı oluyor, hem de mobil internet tüketimini azaltıyor. Kullanıcılardan geri bildirimler de bu yönde:

Apple, Bağlantı Desteği’nin uluslararası dolaşımdayken, hücresel Düşük Veri Modu açıldığında ve ses ve video yayını yapan bazı üçüncü taraf uygulamalarda kullanılmadığını belirtiyor.

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