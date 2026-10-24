iPhone Duo 10.000 kez katlandı: İşte sonuçlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 23 Ekim itibarıyla kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Satış öncesinde farklı medya kuruluşları ve içerik üreticileri tarafından test edilen cihaz, özellikle iç ekranının dayanıklılığı ve katlanma bölgesindeki izlerle gündeme geldi. Testler, telefonun menteşe yapısının sağlamlığını koruduğunu gösterirken ekran tarafında bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

iPhone Duo’nun katlanma izi 10 bin katlamada belirginleşti

YouTube’da Tim Pan tarafından yayımlanan dayanıklılık testinde iPhone Duo’nun ekranı, farklı koşullarda katlanarak incelendi. İlk 500 manuel katlama sonrasında ekranın katlanma izinin gözle görülür şekilde derinleştiği belirtildi. Bununla birlikte, yüzeydeki değişimin dokunulduğunda çok büyük bir farklılık yaratmadığı aktarıldı.

Testin devamında cihaz, -20 derece sıcaklıkta 10 bin kez katlandı. Bu aşamada ekranın katlanma izi daha da belirgin hale geldi. Ancak menteşenin sağlamlığını koruduğu görüldü.

Bu sonuçların günlük kullanım koşullarını doğrudan yansıtmadığını belirtmek gerekiyor. Özellikle düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen testler, cihazın normal kullanımda nasıl bir performans göstereceğini tek başına ortaya koymuyor.

Test sırasında yazılımla ilgili bazı sorunlar da gözlemlendi. Telefon yavaşça katlanırken ekranın zaman zaman titrediği ve katlama animasyonunu başlatmaya çalışıyormuş gibi davrandığı görüldü. Cihaz açılırken otomatik ekran döndürme özelliğinin de bazı durumlarda düzgün çalışmadığı aktarıldı.

Apple, iPhone Duo talebine yetişmek için üretimi %44 artırıyor 22 sa. önce eklendi

3 bin katlamada rakiplerinden daha belirgin iz

HTX Studio tarafından gerçekleştirilen başka bir testte ise iPhone Duo, iki farklı katlanabilir telefonla karşılaştırıldı. Yaklaşık 3 bin katlama sonrasında iPhone Duo’nun ekranındaki katlanma izinin diğer iki modele kıyasla daha belirgin hale geldiği gözlendi.

Testlerde öne çıkan bir diğer nokta, ekranın katlanma bölgesindeki yüzeyin diğer alanlara göre daha yumuşak olmasıydı. Bu durum, katlanabilir ekranlarda kullanılan malzemelerin dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanım deneyimi hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Mat ekran kaplaması ekran kusurlarını gizliyor

iPhone Duo’nun iç ekranında kullanılan mat yüzey, yansımaları azaltmayı amaçlıyor. Ancak bu kaplamanın yağ, gres ve bazı makyaj ürünleriyle temas ettiğinde aynı başarıyı gösteremediği bildirildi. Öte yandan, normal parmak izlerinin yüzeyden kolayca silinebildiği belirtildi.

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe tarafından paylaşılan başka bir videoda ise ekranın üzerindeki mat filmin çıkarıldığı görüldü. Filmin kaldırılmasının ardından iç ekranda bazı düzensizlikler ve kırışıklıklar ortaya çıktı. Bu filmin, ekran yüzeyindeki bu tür kusurları gizlediği tespit edildi.

Bununla birlikte, bu görüntülerin tek başına ekranın üretim kalitesi veya uzun vadeli dayanıklılığı hakkında kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmek gerekiyor. Benzer yüzey düzensizliklerinin diğer katlanabilir telefonlarda da görülebildiği yönünde yorumlar yapıldı.

İlk testler, iPhone Duo’nun menteşe dayanıklılığı açısından olumlu işaretler verdiğini ancak ekranın katlanma izi, yüzey yapısı ve bazı yazılım davranışları bakımından geliştirmeye açık noktaları olabileceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Duo 10.000 kez katlandı: İşte sonuçlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: