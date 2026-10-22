iPhone Duo 2, ekran altı Face ID ile gelebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo henüz piyasaya çıkmadan büyük ilgi görürken, şirketin ikinci nesil model üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, iPhone Duo 2 prototiplerinde ekran altına entegre edilmiş Face ID teknolojisini test ediyor.

iPhone Duo 2, Touch ID yerine Face ID sunabilir

Mark Gurman, Power On podcast’inde Apple’ın iPhone Duo 2 prototiplerinde Face ID teknolojisini test ettiğini bildirdi. İddialara göre şirket, yüz tanıma sisteminin sensörlerini cihazın dış ekranının altına yerleştirmeyi değerlendiriyor.

İlk nesil iPhone Duo’da Face ID yerine güç düğmesine entegre Touch ID kullanılması, cihazı inceleyenlerin en çok eleştirdiği noktalardan biri olmuştu. Apple’ın ilk modelde Face ID'ye yer vermemesinin arkasında, yüz tanıma sisteminin bileşenlerini son derece ince bir gövdeye sığdırma zorluğunun bulunduğu düşünülüyor. Ancak şirketin Face ID bileşenlerini küçültme ve ekranla daha iyi bütünleştirme çalışmaları devam ediyor.

Apple’ın iPhone 18 Pro modelinde ekran altı kızılötesi kamera teknolojisini kullanması, yüz tanıma sisteminin daha az yer kaplamasına yönelik çalışmaların bir işareti olarak değerlendiriliyor. Şirketin sonraki aşamada kızılötesi kamerayı ve yüzü aydınlatmak için kullanılan bileşeni de ekranın altına taşıması mümkün olabilir.

Bu yaklaşım hayata geçirilirse iPhone Duo 2 ve yirminci yıl dönümüne özel iPhone Pro modellerinde ekran kesitlerinin daha da küçülmesi mümkün hale gelebilir. Böylece Apple, Face ID işlevselliğini korurken ekran alanını daha verimli kullanabilir.

Bununla birlikte, teknolojinin şu anda prototiplerde test edilmesi, gelecek yıl satışa sunulacak modele kesin olarak ekleneceği anlamına gelmiyor. Geliştirme sürecinde gecikme yaşanması durumunda ekran altı Face ID'nin iPhone Duo 3 modeline kalabileceği de belirtiliyor.

Apple, iPhone Duo siparişlerine iki adet sınırı getirdi 14 sa. önce eklendi

Action Button da gündemde

Gurman ayrıca, Apple'ın iPhone Duo 2'ye Action Button'ı eklemeyi değerlendirdiğini de iddia etti. Ancak bu özelliğin de yeni modele kesin olarak gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Apple’ın Face ID'yi eklemesi halinde güç düğmesindeki Touch ID sensörünü kaldırıp kaldırmayacağı da henüz bilinmiyor. Şirketin her iki biyometrik doğrulama yöntemini bir arada sunması da ihtimaller arasında. Böyle bir senaryoda kullanıcılar, cihazın iç veya dış ekranını kullanmalarına bağlı olarak farklı kimlik doğrulama seçeneklerinden yararlanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Duo 2, ekran altı Face ID ile gelebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: