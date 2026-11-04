iPhone Duo 2 prototipi sızdırıldı: Üçlü kamerayla gelebilir

Yapay Zeka Özeti:
- Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo 2'ye ait yeni bir prototip sızdırıldı. Sızan görseller, cihazın üçlü kamera sistemiyle geleceğini gösteriyor. İlk modelde bulunmayan telefoto lensin eklenmesiyle fotoğraf kalitesinin artması hedefleniyor. Ayrıca cihaza Face ID yüz tanıma teknolojisinin de eklenebileceği belirtiliyor. Yeni modelin 2027 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.
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iPhone Duo 2 telefoto kamerayla gelebilir
Sızdırılan fotoğrafta, mevcut iPhone Duo'da kullanılan hap şeklindeki kamera modülüne benzeyen ancak biraz daha uzun bir tasarım görülüyor. En önemli fark ise kamera sayısında ortaya çıkıyor. Mevcut modelde iki arka kamera bulunurken prototipte üç kamera yer alıyor. Bu durum, Apple'ın yeni katlanabilir telefonuna telefoto kamerayı da eklemeyi değerlendirdiğini düşündürüyor.
Hatırlanacağı üzere ilk iPhone Duo, yüksek fiyatına rağmen bazı önemli donanım tavizleriyle piyasaya çıktı. Bunların başında optik yakınlaştırma sağlayan bir telefoto kameranın bulunmaması geliyor. Apple'ın ikinci nesilde geniş açı ve ultra geniş açı kameralarının yanına telefoto sensörünü eklemesi, cihazın fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilir.
Face ID iddiası da gündemde
Yeni modelle ilgili gündeme gelen tek yenilik kamera sistemi değil. Daha önce ortaya çıkan iddialar, Apple'ın Face ID yüz tanıma teknolojisine sahip bir iPhone Duo prototipi üzerinde de çalıştığını gösteriyordu. Mevcut modelde parmak izi okuyucusu üzerinden biyometrik doğrulama sunulurken yeni nesilde yüz tanıma desteğinin eklenmesi gündemde.
Apple iPhone Duo 2'nin 2027 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Lansmana yaklaşık bir yıl bulunması nedeniyle şirketin donanım ve tasarım planlarında değişiklik yapma ihtimali hala mevcut. Bu nedenle bu bilgilerin nihai modelde değişebileceğini belirtmek gerekiyor.Kaynakça https://x.com/MajinBuofficia/status/2117634830599131490 https://www.notebookcheck.net/Photo-reportedly-shows-Apple-iPhone-Duo-2-prototype-with-major-camera-upgrade.1441305.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: