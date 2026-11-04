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    iPhone Duo 2 prototipi sızdırıldı: Üçlü kamerayla gelebilir

    iPhone Duo 2'ye ait olduğu iddia edilen bir prototip görüntüsü ortaya çıktı. Üçlü kamera sistemiyle dikkat çeken cihazın telefoto lens ve Face ID desteği sunabileceği belirtiliyor.

    iPhone Duo 2 prototipi sızdırıldı: Üçlü kamerayla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo henüz piyasaya çıkmışken, ikinci nesil modelle ilgili ilk sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. X platformunda AppleBuu isimli bir kaynak tarafından paylaşılan ve iPhone Duo 2'ye ait olduğu öne sürülen bir prototip fotoğrafı, cihazın kamera tasarımında önemli bir değişiklik yapılabileceğine işaret ediyor.

    iPhone Duo 2 telefoto kamerayla gelebilir

    Sızdırılan fotoğrafta, mevcut iPhone Duo'da kullanılan hap şeklindeki kamera modülüne benzeyen ancak biraz daha uzun bir tasarım görülüyor. En önemli fark ise kamera sayısında ortaya çıkıyor. Mevcut modelde iki arka kamera bulunurken prototipte üç kamera yer alıyor. Bu durum, Apple'ın yeni katlanabilir telefonuna telefoto kamerayı da eklemeyi değerlendirdiğini düşündürüyor.

    Hatırlanacağı üzere ilk iPhone Duo, yüksek fiyatına rağmen bazı önemli donanım tavizleriyle piyasaya çıktı. Bunların başında optik yakınlaştırma sağlayan bir telefoto kameranın bulunmaması geliyor. Apple'ın ikinci nesilde geniş açı ve ultra geniş açı kameralarının yanına telefoto sensörünü eklemesi, cihazın fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilir.

    Face ID iddiası da gündemde

    Yeni modelle ilgili gündeme gelen tek yenilik kamera sistemi değil. Daha önce ortaya çıkan iddialar, Apple'ın Face ID yüz tanıma teknolojisine sahip bir iPhone Duo prototipi üzerinde de çalıştığını gösteriyordu. Mevcut modelde parmak izi okuyucusu üzerinden biyometrik doğrulama sunulurken yeni nesilde yüz tanıma desteğinin eklenmesi gündemde.

    Apple iPhone Duo 2'nin 2027 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Lansmana yaklaşık bir yıl bulunması nedeniyle şirketin donanım ve tasarım planlarında değişiklik yapma ihtimali hala mevcut. Bu nedenle bu bilgilerin nihai modelde değişebileceğini belirtmek gerekiyor.

    Kaynakça https://x.com/MajinBuofficia/status/2117634830599131490 https://www.notebookcheck.net/Photo-reportedly-shows-Apple-iPhone-Duo-2-prototype-with-major-camera-upgrade.1441305.0.html
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