iPhone Duo'da ekran kırılması şikayetleri gelmeye başladı

Bildirilen vakaların bazılarında sorun, telefonun satın alınmasından yalnızca birkaç saat sonra ortaya çıktı. Bazı cihazlarda ise ekranın, mağazada sergilendiği sırada kırıldığı öne sürüldü.
Bir kullanıcı, telefonu yaklaşık altı saat önce satın aldığını ve cihazı 20 kereden az açıp kapattığını belirtti. Telefonu bir arkadaşına gösterirken menteşe bölgesinde ekranın altında bir şey hissettiğini söyleyen kullanıcı, cihazı açmaya devam ettiğinde belirgin bir çatlama sesi duyduğunu ve ekranın menteşe hizasından kırıldığını aktardı.
Sorunun nedeni ve yaygınlığı henüz bilinmiyor
Benzer ekran kırılması şikayetlerinin Çin, Avustralya ve diğer ülkelerdeki kullanıcılardan geldiği bildiriliyor. Ancak soruna neyin yol açtığı ve bunun ne kadar yaygın olduğu henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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