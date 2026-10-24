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    iPhone Duo'da ekran kırılması şikayetleri gelmeye başladı

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun ekranı, bazı kullanıcıların bildirimlerine göre satın alındıktan birkaç saat sonra katlanma çizgisinden kırılıyor.

    iPhone Duo'da ekran kırılması şikayetleri gelmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, satışa sunulmasının ardından ekran sorunlarıyla gündeme geldi. İnternette paylaşılan kullanıcı şikayetlerine göre bazı cihazların iç ekranı, menteşenin bulunduğu katlanma çizgisi boyunca kırılıyor.

    Bildirilen vakaların bazılarında sorun, telefonun satın alınmasından yalnızca birkaç saat sonra ortaya çıktı. Bazı cihazlarda ise ekranın, mağazada sergilendiği sırada kırıldığı öne sürüldü.

    Bir kullanıcı, telefonu yaklaşık altı saat önce satın aldığını ve cihazı 20 kereden az açıp kapattığını belirtti. Telefonu bir arkadaşına gösterirken menteşe bölgesinde ekranın altında bir şey hissettiğini söyleyen kullanıcı, cihazı açmaya devam ettiğinde belirgin bir çatlama sesi duyduğunu ve ekranın menteşe hizasından kırıldığını aktardı.

    iPhone Duo'da ekran kırılması şikayetleri gelmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Sorunun nedeni ve yaygınlığı henüz bilinmiyor

    Benzer ekran kırılması şikayetlerinin Çin, Avustralya ve diğer ülkelerdeki kullanıcılardan geldiği bildiriliyor. Ancak soruna neyin yol açtığı ve bunun ne kadar yaygın olduğu henüz netlik kazanmış değil.

    iPhone Duo'da ekran kırılması şikayetleri gelmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Apple, haberin yayınlandığı sırada konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Şikayette bulunan bazı kullanıcılar ise Apple'ın resmi mağazalarının hasarlı cihazları garanti kapsamında herhangi bir sorun çıkarmadan yenileriyle değiştirdiğini belirtiyor.
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    emrahmt 15 saat önce

    tuhaf

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