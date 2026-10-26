iPhone Duo'da yeni sorun: Bazı cihazlar saatler içinde çatladı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Duo satışa çıkmasının ardından ilk kullanıcı şikayetleri ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, cihazlarını kutudan çıkardıktan yalnızca birkaç saat sonra ekran hasarı yaşadığını söylüyor. Peki iPhone Duo'nun ekranı gerçekten sorunlu mu?

iPhone Duo'da ekran sorunu

Şikayetlerden biri, iPhone Duo'nun ekranında yaklaşık 6 saatlik kullanımın ardından sorun meydana geldiğini belirtti. Böylece cihazın piyasaya çıkışından sonraki ilk gün tamamlanmadan ekran problemi yaşayan kullanıcılar ortaya çıkmış oldu. Ancak mevcut raporların iPhone Duo'nun tamamını etkileyen yaygın bir üretim problemi olduğunu söylemek için henüz erken.

Şu an için ekran problemi yaşayan kullanıcıların Apple Store üzerinden destek alması öneriliyor. Söz konusu kullanıcı da yaşadığı sorunun ardından Apple Store'a giderek çözüm sağladığını paylaşıldı. Ayrıca sorun yaşan kullanıcılar, Apple Destek üzerinden de değişim talep edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak hızlı değişim seçeneğinde telefonun tam satış bedeli kadar kart provizyonu alınması ve yeni cihazın ne zaman gönderileceğine ilişkin kesin bir tarih verilmemesi bazı kullanıcılar açısından süreci daha zahmetli hale getirebiliyor. Bu nedenle ekranında fiziksel sorun oluşan iPhone Duo sahipleri için doğrudan Apple Store'a başvurmak daha pratik bir seçenek olabilir.

Apple'dan resmi açıklama yok

Öte yandan iPhone Duo'nun yeni satışa çıkmış olması nedeniyle önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcı deneyiminin ortaya çıkması bekleniyor. Şu anki veriler, sorunun yaygınlığını değerlendirmek için yeterli değil. İlk şikayetlerin cihazların piyasaya çıkmasından yalnızca birkaç saat sonra gelmesi ise yine de oldukça şaşırtıcı.

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Apple'dan söz konusu ekran sorunlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak kullanıcı raporları, problemin münferit üretim hatalarından mı yoksa daha geniş bir sorundan mı kaynaklandığını gösterecek.

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iPhone Duo'da yeni sorun: Bazı cihazlar saatler içinde çatladı

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