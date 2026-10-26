iPhone Duo'da yeni sorun: Bazı cihazlar saatler içinde çatladı

iPhone Duo'da ekran sorunu
Şikayetlerden biri, iPhone Duo'nun ekranında yaklaşık 6 saatlik kullanımın ardından sorun meydana geldiğini belirtti. Böylece cihazın piyasaya çıkışından sonraki ilk gün tamamlanmadan ekran problemi yaşayan kullanıcılar ortaya çıkmış oldu. Ancak mevcut raporların iPhone Duo'nun tamamını etkileyen yaygın bir üretim problemi olduğunu söylemek için henüz erken.
Şu an için ekran problemi yaşayan kullanıcıların Apple Store üzerinden destek alması öneriliyor. Söz konusu kullanıcı da yaşadığı sorunun ardından Apple Store'a giderek çözüm sağladığını paylaşıldı. Ayrıca sorun yaşan kullanıcılar, Apple Destek üzerinden de değişim talep edilebiliyor.
Apple'dan resmi açıklama yok
Öte yandan iPhone Duo'nun yeni satışa çıkmış olması nedeniyle önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcı deneyiminin ortaya çıkması bekleniyor. Şu anki veriler, sorunun yaygınlığını değerlendirmek için yeterli değil. İlk şikayetlerin cihazların piyasaya çıkmasından yalnızca birkaç saat sonra gelmesi ise yine de oldukça şaşırtıcı.
Apple'dan söz konusu ekran sorunlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak kullanıcı raporları, problemin münferit üretim hatalarından mı yoksa daha geniş bir sorundan mı kaynaklandığını gösterecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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