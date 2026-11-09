iPhone Duo'daki çatlama sorunu tasarım hatası olmayabilir!

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Oynat iPhone Duo modelindeki ekran çatlama sorununun tasarım hatasından kaynaklanmadığı iddia edildi. Çinli sızıntı kaynaklarına göre arıza, iki menteşe tedarikçisinden birinin sağladığı kalitesiz malzemelerden ileri geliyor. Seri numaraları üzerinden hatalı cihazları tespit edebildiği öne sürülen Apple, şimdilik etkilenen kullanıcıları doğrudan AppleCare servisine yönlendirmekle yetiniyor. Şirketten resmi bir doğrulama gelmezken, parçaları üreten tedarikçi firma ise iddiaları reddediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör iPhone Duo'daki ekran sorunlarının, menteşe tasarım hatasından ziyade, menteşeleri sağlayan tedarikçilerden birinden kaynaklanan malzeme sorununa dayandığı iddia ediliyor.

Tedarikçilerden birinin sağladığı malzemelerle bağlantılı iddiası!

Çinli sızıntı kaynağı Kang, sorunun büyük ölçüde iki menteşe tedarikçisinden birinin sağladığı malzemelerle bağlantılı olduğunu belirtti. Tedarikçinin adını veya söz konusu malzemenin ne olduğunu açıklamayan Kang, bu bilginin kesin bir sonuç olarak kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Apple ise iddiayı henüz doğrulamadı.

Apple seri numaralardan kontrol edecek

Kang'e göre Apple, seri numaralarını kullanarak etkilenmiş olabilecek iPhone Duo cihazlarını tespit edebiliyor; bu da arızaların belirli üretim partisiyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Ancak Apple'ın, etkilenen seri numarası aralıklarını paylaşmayı, müşterilerin cihazlarını kontrol edebilecekleri bir araç sunmayı veya henüz arıza göstermemiş cihazları proaktif bir şekilde değiştirmeyi planladığına dair bir işaret bulunmuyor.

Bu iddia, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun 23 Ekim'de satışa sunulmasının hemen ardından bildirilen ekran sorunlarına olası bir açıklama getiriyor. Bazı kullanıcılar, iç ekranda çatlak veya parlak bir çizgi belirmeden önce, menteşe yakınında alışılmadık bir direnç hissettiklerini ya da çatırdama benzeri bir ses duyduklarını belirtti. Bu raporlar, katlama mekanizmasında bir tasarım sorunu olup olmadığına dair soru işaretleri yarattı.

Cihaz değişimi her mağazada uygulanmıyor!

Apple, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada sorunun farkında olduklarını, az sayıda cihazı etkilediğini belirtti ve ekran sorunu yaşayan müşterilere cihaz değişimi için AppleCare ile iletişime geçmelerini tavsiye etti. O dönemde Apple, arızaların nedenini veya belirli üretim partisinin dahil olup olmadığını açıklamadı.

Daha önce yapılan bağımsız incelemeler, menteşenin orta destek yapısı gibi parçalarının katlanabilir ekrana aşırı baskı uygulayabileceği ihtimalini ortaya koymuştu. Bu bulgular olası arıza noktalarına işaret etse de kesin bir neden belirleyememişti. Kang'in son açıklaması ise sorunun malzeme kaynaklı olduğuna işaret ediyor ancak her iki açıklama da henüz kesin olarak kanıtlanmış değil.

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Menteşe üreticisinden "Ürünümüz kusurlu değil" açıklaması

Tedarikçi meselesi de henüz çözüme kavuşmadı. iPhone Duo'nun katlama mekanizması için çeşitli şirketler parça tedarik ediyor ancak Kang herhangi birine atıfta bulunmadı. Öte yandan, parça üreticisi Fine M-Tec, Ekim ayında kendilerinin sağladığı parçalarda bir sorun olmadığına ilişkin duyuru yayınladı. Fine M-Tec veya ismi geçen başka herhangi bir tedarikçinin, söz konusu hatalı malzemelerin kaynağı olduğunu doğrulayan bir temel bulunmuyor.

Apple'dan açıklama bekleniyor

Hatalı üretim serisi olduğu doğrulanırsa, bu durum neden yalnızca ilk gönderilen cihazlarda sorun yaşandığını açıklamaya yardımcı olabilir ve Apple’ın sorunun kaynağını tespit etmesini kolaylaştırabilir. Ancak şirket daha fazla bilgi verene dek bu iddia, iPhone Duo’nun menteşe sorunlarına dair kesin çözümden ziyade, tedarik zinciriyle ilgili doğrulanmamış bir rapor niteliğinde.

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iPhone Duo'daki çatlama sorunu tasarım hatası olmayabilir!

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