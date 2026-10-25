iPhone Duo dayanıklılık testinde sınıfta kaldı

iPhone Duo’nun menteşesi kum ve toza karşı savunmasız
Dayanıklılık testinde cihaz, yoğun miktarda kum, toprak ve kirle temas ettirildi. Bu işlemin ardından iPhone Duo’nun tamamen kapanamadığı görüldü. Cihazdaki mıknatıslar da menteşeye giren kirlerin neden olduğu sorunu gidermeye yetmedi.
Gerçek kullanımda bu kadar yoğun kirlenme her zaman karşılaşılan bir durum olmasa da test, telefonun özellikle plaj gibi kumlu ortamlarda dikkatli kullanılması gerektiğine işaret ediyor. Menteşe mekanizmasına giren yabancı maddeler, cihazın kapanmasını engelleyerek kullanım deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.
Bu sonuç, IP68 sertifikasının katlanabilir telefonlarda nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de gösteriyor. Toza ve suya karşı belirli bir koruma sunulması, menteşe gibi hareketli mekanizmaların her türlü kirden etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor.
Bükülme testinde iç ekran zarar gördü
Testin bir diğer önemli aşamasını bükülme deneyi oluşturdu. iPhone Duo, katlanma yönünün tersine doğru büküldüğünde tamamen kırılmadı. Ancak cihazın içindeki esnek AMOLED ekranda kalıcı hasarlar oluştu.
Telefonun iç ekranında kullanılan ve çizilmelere karşı avantaj sağlayabilen nano dokulu kaplama, aşırı fiziksel baskı altında ekranın zarar görmesini engelleyemedi. Esnek AMOLED ekranlar doğası gereği yumauşak oldukları için tırnakla bile kolayca zarar görebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Aksi durumda, kullanıcılar ekranın değişim için 114.939 TL'lik ücret ödemek durumunda kalabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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