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    iPhone Duo şikayetleri artıyor: Ekran neden kırılıyor?

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu satın alanlar, cihazın kutusunu açtıktan birkaç saat sonra ekran sorunlarıyla baş başa kalıyor. Peki, iPhone Duo ekranı neden kırılıyor, çatlıyor?

    Apple iPhone Duo ekranı neden kırılıyor çatlıyor Tam Boyutta Gör
    iFixit’in iPhone Duo üzerindeki incelemesi tamamlandı. Elde edilen bulgular, son dönemde bildirilen ekran çatlaklarının olası nedenlerine dair bazı teorilere işaret ediyor.

    iPhone Duo ekranı neden çatlıyor?

    iFixit, gerçekleştirdiği BT (bilgisayarlı tomografi) taramaları ve 3D menteşe modeli analizleri sonucunda hasara yol açabilecek iki olası teori ortaya koydu: Birincisi; telefon kapatıldığında yeterince aşağı inmeyen merkez destek çubuğu. İkincisi ise; gerektiği gibi geri çekilmeyen, kavisli menteşe rayı.

    Şu ana kadarki şikayetler, ekranın belirli bir noktasında, yani ekran kablosu boşluğunun merkezi menteşe desteğiyle birleştiği yerin hemen üzerinde yoğunlaşıyor gibi görünüyor.

    iFixit’in simülasyonlarına göre, telefon kapatılırken merkez destek çubuğu yeterince aşağı inmiyor ve ekranın katlanan kısmı bu çubuğun üzerine baskı yapıyor. Bu durum, telefonun kırıldığı bildirilen noktada deformasyona neden oluyor olabilir. iFixit ayrıca telefon kapatıldığında Apple’ın kavisli raylarının menteşe plakalarının üzerine doğru yükseldiğini belirtiyor. Bu tasarım, ekranın hafif kavisli kalmasını sağlamak amacıyla yapılmış olsa da, söz konusu raylardan biri tam olarak hasarın sürekli meydana geldiği noktada bulunuyor ve bazen olması gerektiği gibi geri çekilmiyor olabilir.

    Apple henüz bu ekran sorunlarına dair bir açıklama yapmadı. iFixit'in öne sürdüğü nedenlerin tasarım hatası olup olmadığı ise doğrulanmadı. iFixit, daha fazla test yapılmadan bunların asıl nedenler olup olmadığını söylemenin zor olduğunu ifade ediyor.

    iFixit'ten tamir edilebilirlik notu: 5/10

    Bu arada, iFixit, iPhone Duo'ya tamir edilebilirlik puanı olarak 10 üzerinden 5 verdi. Bu, şirketin şimdiye kadar katlanabilir bir cihaza verdiği en yüksek puan. iFixit bunu cihazdaki pillerin elektrik akımı yardımıyla yerinden çıkarılabilmesine ve dış ekranın hasar görmeden sökülebilmesine bağlıyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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