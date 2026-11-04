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    iPhone Duo en çok Samsung’a yaradı: Satışlar yüzde 20 yükseldi

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Duo'nun piyasaya çıkışı Samsung'un Galaxy Z Fold 8 modeline yaradı. Galaxy Z Fold 8 satışlarında yüzde 20 artış yaşandı.

    iPhone Duo en çok Samsung’a yaradı: Satışlar yüzde 20 yükseldi Tam Boyutta Gör

    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, piyasada yüksek taleple karşılaşsa da yaşanan ekran çatlama sorunları nedeniyle de yoğun eleştiri altında. Apple’ın beklentilerini aşan bir satış performansı sergileyen Duo, görünüşe göre şirketin ana rakibi Samsung’un da işine yaramış durumda. Güney Kore pazarından gelen bilgilere göre iPhone Duo’nun çıkışının ardından Samsung'un Galaxy Z Fold 8 modeli satışlarını ciddi şekilde artırdı.

    Galaxy Z Fold 8 satışlarında dikkat çeken yükseliş

    Güney Kore’den gelen verilere göre Galaxy Z Fold 8'in ülkedeki satışları 23-29 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 20'den fazla arttı. Satışların kesin sayısı ise açıklanmadı. Bu artış, Apple'ın iPhone Duo modelini tanıtmasının ardından eylül ayında kaydedilen yaklaşık yüzde 10'luk haftalık yükselişin devamı niteliğinde.

    Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girmesi, tüketicilerin bu kategorideki ürünlere ilgisini artırmış görünüyor. Tasarım açısından iPhone Duo, Samsung'un Galaxy Z Fold 8 modeline en yakın rakip konumunda. Her iki telefon da pasaport benzeri kompakt bir tasarıma ve 7,6 inç iç ekrana sahip.

    Her ne kadar tasarımda benzer yaklaşım sergileseler de Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Duo arasında fiyat noktasında önemli bir fark var. Güney Kore'de 256 GB depolama alanına sahip iPhone Duo 3,29 milyon won (2.457 dolar) başlangıç fiyatıyla satılırken aynı kapasitedeki Galaxy Z Fold 8'in fiyatı 2,28 milyon won (1.702 dolar) seviyesinde. Böylece Apple'ın modeli 1 milyon wonun üzerinde daha pahalıya geliyor. Fiyat avantajının operatör kampanyalarıyla daha da büyüdüğü belirtiliyor.

    iPhone Duo'nun ekran sorunları gündemde

    Öte yandan iPhone Duo'nun iç ekranına yönelik şikayetler de gündemdeki yerini koruyor. Telefonun 23 Ekim'de satışa çıkmasının ardından bazı kullanıcılar katlanma çizgisi yakınında çatlaklar ve parlak çizgiler oluştuğunu bildirdi.

    Apple, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada az sayıda cihazın bu sorundan etkilendiğini kabul ederek kullanıcılara değişim seçeneği sunmaya başladı. Apple CEO'su John Ternus ise pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada ekran sorunları nedeniyle iade edilen iPhone Duo cihazlarının oranının "çok küçük" olduğunu söyledi. Ternus, talebi karşılamakta zorlandıklarını ve üretimin ne zaman talebi karşılar hala geleceğinin belirsiz olduğunu aktardı.

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