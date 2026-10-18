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    iPhone Duo için mağazalarda stok krizi yaşanabilir

    Apple iPhone Duo stoklarının lansman gününde mağazalarda bulunmayabileceği bildiriliyor. Ön siparişlerde yaşanan gecikmeler, sınırlı üretim ve yoğun talep cihazın teslimat sürecini etkileyebilir.

    iPhone Duo için mağazalarda stok krizi yaşanabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo için lansman günü mağazadan satın alma seçeneği belirsizliğini koruyor. MacRumors'a konuşan bazı Apple Store çalışanları, ön sipariş vermeyen müşterilerin 23 Ekim Cuma günü mağazalara gelerek cihazı satın almayı beklememeleri konusunda uyarıldıklarını aktardı. Çalışanlara, lansman günü doğrudan satış için yeterli stok bulunmayabileceğini müşterilere bildirmeleri söylendi. Bu durum, cihazı ilk gün edinmek isteyen kullanıcıların teslimat bekleme sürelerini aşmak için mağazadan alışveriş yapma planlarını etkileyebilir.

    iPhone Duo ön siparişlerinde teslimat süreleri uzadı

    Apple'ın çevrimiçi mağazasında da teslim alma seçeneklerine ilişkin belirsizlik dikkat çekiyor. Şirket, müşterilerden mağazadan teslim alma seçeneğinin kullanılabilirliğini 24 Ekim Cumartesi günü yeniden kontrol etmelerini istiyor. Ön siparişlerin açıldığı ilk saatlerde bazı müşteriler için teslim alma rezervasyonları yapılabilse de bu seçenek daha sonra devre dışı bırakıldı. Ancak belirtilen tarihte yeniden kontrol yapılmasının mağazalarda mutlaka stok bulunacağı anlamına gelmediği görülüyor.

    Çalışanlara iletildiği belirtilen uyarının ne ölçüde kesin olduğu ve dünya genelindeki Apple Store mağazalarında uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmiş değil. Apple, lansman günü mağazadan doğrudan satın alma imkânına ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla mevcut bilgiler, tüm mağazalarda satışın kesinlikle yapılmayacağını göstermiyor. Bununla birlikte, uyarının uygulandığı mağazalarda ön sipariş vermeden cihaz edinmek isteyen müşterilerin seçeneklerinin önemli ölçüde azalabileceği değerlendiriliyor.

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın bu ayın başlarında paylaştığı bilgilere göre Apple, üretim kısıtlamaları nedeniyle satış başlangıcının Kasım ayına ertelenmesi ihtimalini bir dönem değerlendirdi. Şirket daha sonra 23 Ekim tarihindeki lansman planını sürdürmek için yeterli stok oluşturdu. Ancak üretimin artırılmış olması, ilk aşamada talebin tamamının karşılanabileceği anlamına gelmiyor. Özellikle yeni bir ürün kategorisine giren cihazlarda üretim kapasitesi, bileşen tedariki ve montaj süreçleri başlangıçtaki satış miktarını doğrudan etkileyebiliyor.

    Ön siparişlerin açılmasıyla birlikte arz ve talep arasındaki fark daha görünür hâle geldi. Aktarılan bilgilere göre teslimat tahminleri, siparişlerin başlamasından yalnızca birkaç dakika sonra lansman gününün ötesine geçti. Yaklaşık 30 dakika içinde Apple'ın ABD çevrimiçi mağazasında tüm konfigürasyonlar için 25 Ocak tarihli teslimat tahminleri gösterilmeye başlandı. Bu tablo, ilk parti cihazlara yönelik talebin mevcut stok kapasitesini kısa sürede aştığını düşündürüyor.

    iPhone Duo'nun sınırlı bulunabilirliği, Apple'ın yeni ürün kategorilerindeki üretim planlaması ve ilk dönem talep tahminleri açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor. Teslimat tarihlerinin ne zaman normale döneceği ve mağaza stoklarının hangi pazarlarda artırılacağı, önümüzdeki haftalarda yakından izlenecek gelişmeler arasında yer alıyor. Cihazın ABD'deki başlangıç fiyatı 1.999 dolar, Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 229.999 TL olarak belirtiliyor. İlk ön sipariş teslimatlarının 23 Ekim'de yapılması planlanırken, sınırlı arzın satışların ilk döneminde erişilebilirliği belirleyen temel faktörlerden biri olması bekleniyor.

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