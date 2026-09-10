Netflix'ten iPhone Duo'ya özel uygulama: Katlanabilir ekrana özel deneyim sunacak

Netflix, iOS 27 ile birlikte sunacağı Netflix uygulamasının yeni sürümünü iPhone Duo'nun geniş ekranına ve farklı kullanım biçimlerine göre uyarladı. Cihazın katlanmış, tamamen açılmış veya farklı bir açıyla konumlandırılmış olması, uygulamanın arayüz tasarımını doğrudan etkiliyor.
Netflix'in iPhone Duo uygulaması katlanabilir ekrana göre şekillendirildi
Netflix'in iPhone Duo için hazırladığı yeni uygulamadaki ilk önemli değişiklik Billboard bölümünde karşımıza çıkıyor. Netflix'in mobil uygulamasının üst kısmında yer alan interaktif tanıtım kartlarına verilen Billboard adı, kullanıcıların yeni film ve dizileri keşfetmesini sağlıyor. iPhone Duo'nun daha geniş ekranından yararlanacak yeni Billboard tasarımında, ekranın sunduğu alanı daha etkili kullanabilmek için dinamik görsel efektlere yer verilecek. Netflix, bu yeni tasarımın içerikleri kullanıcılara daha etkileyici şekilde sunmasını hedefliyor.
Uygulamanın bir diğer önemli bölümü olan Clips de iPhone Duo'nun geniş ekranından faydalanacak. Netflix Clips, film ve dizilerden kısa bölümlerin dikey formatta gösterildiği ve yapısı itibarıyla TikTok benzeri çalışan bir video akışı sunuyor. Yeni uygulamada ise bu içerikler cihazın ekran yönüne göre daha esnek şekilde gösterilecek. Netflix, videoların dikey ve yatay formatlar arasında görüntü karesini kaybetmeden ve geçiş sırasında içeriğin konumunu bozmadan değişebilmesini sağlayacak. Böylece telefonun nasıl tutulduğu ya da kullanıcının içeriği hangi formatta izlemek istediği görüntünün kendisine göre otomatik olarak uyarlanabilecek.
Video oynatma ekranı da iPhone Duo'nun farklı kullanım biçimlerine göre yeniden tasarlanıyor. Netflix, oynatma kontrollerinin cihazın konumuna uyum sağlamasını hedefliyor. Kullanıcı telefonu tamamen açarak tam ekran kullanabileceği gibi katlayarak veya belirli bir açıyla masanın üzerine yerleştirerek de içerik izleyebilecek. Uygulamadaki kontroller de buna bağlı olarak ekranın kullanım biçimine göre kendisini yeniden konumlandıracak ve erişilebilir kalacak.
Özellikle cihazın bir stand gibi kullanılabildiği durumlarda bu değişiklik daha önemli hâle geliyor. Netflix, kontrol düğmelerinin kullanıcının erişebileceği konumda kalması için oynatma arayüzünü baştan tasarlamış. Bunun yanında kontrollere, ortam ışığına ve cihazın açısına tepki veren hafif yansıtıcı bir parlama efekti de eklenmiş. Böylece arayüz yalnızca ekranın konumuna değil, cihazın bulunduğu ortamdaki ışık koşullarına da uyum sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: