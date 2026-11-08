Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Duo için optimize edilen uygulama sayısı 100 bini aştı

    Apple, iPhone Duo için optimize edilen uygulama sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı. Her gün binlerce yeni uygulama App Store'a eklenirken bazı popüler yazılımlar henüz güncellenmedi.

    iPhone Duo için optimize edilen uygulama sayısı 100 bini aştı Tam Boyutta Gör
    Apple, iki hafta önce piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonu iPhone Duo için önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, cihazın iç ve dış ekranlarına özel olarak optimize edilen uygulama sayısının 100 bini geçtiğini duyurdu. Ancak Google ve Microsoft'un bazı popüler uygulamaları da dahil olmak üzere çok sayıda uygulama henüz yeni form faktörüne tam uyum sağlamış değil.

    iPhone Duo için her gün binlerce uygulama güncelleniyor

    Apple'ın Dünya Çapında Geliştirici İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Prescott, geliştiricilerin iPhone Duo'ya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtti. Prescott, App Store'da şu anda cihaz için optimize edilmiş 100 binden fazla uygulamanın bulunduğunu ve her gün binlerce yeni uygulamanın bu listeye eklendiğini söyledi.

    Apple'ın açıkladığı 100 bin rakamı, iOS 27.1 SDK veya daha yeni sürümler kullanılarak geliştirilen uygulamaları kapsıyor. Bu uygulamalar, iPhone Duo'nun hem iç hem de dış ekranının genişliğini tamamen kullanabiliyor. Ayrıca arayüz kontrolleri, cihazın yeni tasarımına uygun şekilde dikey durum çubuğuna taşınıyor.

    Microsoft'un Excel, OneNote, PowerPoint ve Word uygulamaları da iPhone Duo için güncellenen yazılımlar arasında yer alıyor. Amazon Prime Video, Instagram, Netflix, WhatsApp ve YouTube gibi popüler platformlar da optimizasyon sürecini tamamlamış durumda.

    Optimize edilen uygulamaları bulmak isteyen kullanıcılar, iPhone Duo üzerinden App Store'daki uygulama sayfalarında yer alan "Made for iPhone Duo" rozetini kontrol edebilir.

    Apple Pencil desteği de geldi

    Apple, iOS 27.2 güncellemesiyle iPhone Duo'ya Apple Pencil (USB-C) desteği de ekledi. Böylece kullanıcılar Procreate Pocket gibi uygulamalarda çizim yapabiliyor, Apple Notes, Fineliner ve TypeDraw üzerinden not alabiliyor. 

    Şirket, geliştiricilerin uygulamalarını yeni cihaza uyarlamasının oldukça kolay olduğunu söylüyor. Standart SwiftUI ve UIKit bileşenlerini kullanan uygulamalar, farklı ekran boyutlarına otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Apple'ın sunduğu yeni API'ler ise geliştiricilerin uygulamalarını cihazın farklı kullanım şekillerine ve ekran düzenlerine göre daha ayrıntılı biçimde optimize etmesine imkan tanıyor.

    Bazı popüler uygulamalar henüz hazır değil

    Bununla birlikte App Store'da milyonlarca uygulama bulunması nedeniyle iPhone Duo'ya henüz uyum sağlamayan çok sayıda popüler yazılım da mevcut. Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Home, Microsoft Teams, Microsoft Authenticator ve YouTube Music henüz tam optimizasyon sunmayan uygulamalar arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra Duolingo, Bluesky, DoorDash, Uber Eats, PayPal, Venmo, Starbucks, Steam, Nike, Ring, Amazon Fire TV ve Best Buy gibi uygulamalar da yeni cihazın ekranlarına özel olarak güncellenmiş değil.

    iPhone Duo'da eski uygulamaların çalışma şekli ise kullanılan SDK sürümüne göre değişiyor. iOS 27 SDK ile geliştirilen uygulamalar, iç ekranın büyük bölümünü kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırılıyor ancak sağ kenardaki durum çubuğunu kullanamıyor. iOS 26 veya daha eski SDK sürümleriyle hazırlanan uygulamalar ise çalışmaya devam etse de iç ekranın ortasında, iki yanında geniş siyah boşluklar kalacak şekilde görüntüleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zegen balata yorumları ankara navigasyon golf 5 1.4 tsi en iyi cam balkon yorumları continental premiumcontact 7

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8
    POCO X8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite
    ACER Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum