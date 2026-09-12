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    iPhone Duo'nun ekranı cep yakacak: Samsung büyük gelir elde edecek

    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun en pahalı bileşenlerinden biri Samsung Display tarafından üretilen katlanabilir OLED ekran olacak. Ekranın onarım maliyeti cep yakacak.

    iPhone Duo'nun ekranı cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’nun en pahalı bileşenlerinden biri Samsung Display tarafından üretilen katlanabilir OLED ekran olacak. Şirketin ekran başına yaklaşık 250 dolar ödediği, ekranın kırılması durumunda ise onarım maliyetinin 1.000 doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

    iPhone Duo, açıldığında 7,6 inçlik Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Cihazın dış tarafında ise 5,4 inçlik ikinci bir ekran bulunuyor. Apple, iç ekranda yansımaları azaltmak için özel nano-texture kaplama kullanıyor ve ekranın 120 Hz ProMotion desteği ile 3.000 nit maksimum parlaklığa ulaşabildiğini belirtiyor. 

    Samsung'un iPhone Duo için ürettiği panelin M16 OLED malzeme setini kullandığı aktarılıyor. Bu yeni nesil OLED malzemelerin parlaklık, renk performansı, kullanım ömrü ve enerji verimliliği açısından önceki nesillere göre iyileştirmeler sunduğu belirtiliyor. 

    Ekran başına 250 dolarlık maliyet, iPhone Duo'nun en pahalı bileşenlerinden birini oluşturuyor. Telefonun ABD başlangıç fiyatı 1.999 dolar olduğu için yalnızca katlanabilir ekranın Apple'a olan maliyeti cihazın satış fiyatının yaklaşık yüzde 12,5'ine denk geliyor.

    Ekran kırılırsa 1.000 doları aşabilir

    Asıl dikkat çekici konu ise ekranın son kullanıcı açısından olası onarım maliyeti. Apple henüz iPhone Duo için garanti dışı ekran değişim ücretini resmi olarak açıklamadı. Ancak daha önce iCorrect onarım uzmanı Ricky Panesar, iPhone Duo'nun iç ekran değişiminin yaklaşık 850 sterlin, yani 1.155 dolar seviyesinde olabileceğini öngörmüştü. Aynı uzman Galaxy Z Fold 8'in benzer onarımını yaklaşık 579 dolar olarak tahmin etmişti.

    Dolayısıyla Samsung'un Apple'a yaklaşık 250 dolara sattığı bir ekranın, tüketici tarafında 1.000 doların üzerinde bir onarım faturasına dönüşmesi mümkün görünüyor. Ancak bu rakamın resmi Apple servis fiyatı olmadığını ve şu aşamada uzman tahmini olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/26/09/11/samsung-holds-apple-to-250-per-iphone-duo-display-in-three-year-deal https://m.weibo.cn/detail/5341992721844019 https://www.notebookcheck.net/Apple-reportedly-paying-Samsung-250-per-iPhone-Duo-as-1-000-repair-estimates-surface.1397208.0.html
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