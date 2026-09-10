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    iPhone Duo’nun ekranının sırrı ne? Apple detayları açıkladı

    Apple, iPhone Duo’nun katlanabilir ekranındaki en büyük soru işaretlerinden birine açıklık getirdi. Şirket, kat izini azaltmak için geliştirdiği özel yapıyı ve ekranın nasıl korunduğunu anlattı.

    Geçtiğimiz gecenin yıldızı olan iPhone Duo ile Apple, yeni bir çağa doğru adımını attı. Şirketin ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’nun ekranı cihazı ilk deneyenleri de oldukça etkiledi. Apple ise iç ekranında kullanılan yapıyı ayrıntılarıyla açıkladı.

    10 katmanlı ekran yapısı

    Şirket, ekranın 10 ultra ince katmandan oluşan özel bir laminasyon yapısına sahip olduğunu ve bu katmanların katlama sırasında oluşan baskıyı dağıtacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

    iPhone Duo’nun iç ekranı, günlük kullanımdaki katlama ve açma hareketlerine dayanması için oldukça karmaşık bir yapı üzerine kuruluyor. Ekranın üst bölümünde Apple’ın özel olarak geliştirdiği polimerden üretilen nano dokulu bir kaplama katmanı bulunuyor. Şirkete göre bu malzeme, sektörde kullanılan diğer malzemelere kıyasla yüzde 40’a kadar daha yüksek sertlik sunuyor.

    Nano dokulu yüzeyin üzerinde ayrıca çizilmelere karşı dayanıklı bir kaplama yer alıyor. Bu yüzey, yansımaları ve parlamayı azaltırken ekranın katlandığı bölgedeki çizginin de daha az görünür olmasını amaçlıyor. Apple, mat yapıdaki yüzeyin dokunma hissini de iyileştirdiğini belirtiyor.

    Bununla birlikte katlanabilir ekran panelinin hem üstünde hem de altında yüksek dayanımlı cam kullanılıyor. Yapının en altında ise ekranı destekleyen bir titanyum plaka bulunuyor. Apple’ın özel yapıştırıcıları da bu katmanların birbirlerine göre kontrollü biçimde hareket etmesine izin veriyor. Şirket, sistemi kitap sayfalarının birbirinin üzerinden kaymasına benzetiyor. Böylece ekran katlanırken oluşan bükülme stresi azaltılıyor ve panelin zaman içinde deforme olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Katlama izi yok mu?

    Katlanabilir iPhone hakkında en fazla merak edilen konulardan biri ekranın ortasındaki kat izi. Apple’ın ürün sayfasındaki SSS bölümünde de doğrudan bu konuya yer veriliyor. Ancak belirtelim, Apple hiçbir metinde katlama izi yok gibi bir nitelendirmede bulunmuyor.

    Apple bunun yerine ekranı "son derece düz ve pürüzsüz" olarak tanımlıyor. Nano dokulu yüzey, parlama ve yansımaları azaltarak kat izinin görünürlüğünü düşürüyor. Dolayısıyla Apple’ın açıklamaları, kat izinin tamamen ortadan kaldırılmadığını, mümkün olduğunca gizlendiğini gösteriyor.

    Menteşede 100’den fazla parça bulunuyor

    Ekranın dayanıklılığına doğrudan etki eden bir diğer unsur ise menteşe sistemi. iPhone Duo’nun menteşesi 100’den fazla küçük bileşenden oluşuyor. Apple, sistemin açılma ve kapanma hareketini hassas biçimde kontrol ettiğini ve ekranın orta bölümünü desteklediğini belirtiyor.

    Menteşede karbon fiber destek plakaları kullanılarak ekran için hafif ancak rijit bir platform oluşturuluyor. Telefonun iç kısmındaki destek kirişleri de yapının sertliğini artırıyor. Seramik fiber ek parçalara sahip anten bölmeleri ise çerçevenin rijitliğine katkıda bulunuyor.

    Apple bunları söylemiş olsa da iPhone Duo için belirli bir katlama döngüsü sayısı açıklamadı. Aynı genel kitap tipi tasarıma sahip Galaxy Z Fold 8 için şirket 500 bin katlama seviyesinde dayanıklılık derecesi veriyor.

    Suya ve toza da dayanıklı

    Ekranın kullanıcıyı daha çok ilgilendiren kısmına baktığımızda ise iPhone Duo, kapalıyken 5,4 inç Super Retina XDR dış ekran sunuyor. Apple'a göre bu ekran, iPhone 18 Pro'nun ekran alanının yüzde 90'ına denk geliyor. Telefon açıldığında ise 7,6 inç Super Retina XDR iç ekran ortaya çıkıyor ve bu panel iPhone 18 Pro Max'e kıyasla yüzde 50 daha büyük bir görüntüleme alanı sunuyor.

    Her iki ekran da aynı en-boy oranını kullanıyor. Böylece telefon açık veya kapalıyken içerik deneyiminin mümkün olduğunca kesintisiz olması hedefleniyor. Her iki panelde ProMotion, Always-On ve True Tone özellikleri bulunuyor ve dış mekânda 3.000 nit tepe parlaklığa ulaşılabiliyor.

    Bununla birlikte iPhone Duo'nun gövdesinde Grade 5 titanyum kullanılıyor. Telefonun arka bölümünü Ceramic Shield koruyor. Ön taraftaki dış ekran ise Ceramic Shield 2 ile korunuyor. Apple, bu camın önceki nesle kıyasla çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. İç ekranda ise Ceramic Shield yerine yukarıda bahsettiğimiz özel polimer tabanlı nano dokulu kaplama kullanılıyor.

    Ve ayrıca iPhone Duo'da IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Apple, cihazın 30 dakikaya kadar 6 metreye kadar derinlikte suya dayanabileceğini belirtiyor. Ancak Apple, özellikle bu su ve toz direncinin “kalıcı olmadığını” belirtiyor ve normal aşınma sonucu direncin azalabileceğini belirtiyor.

    Bilindiği üzere Galaxy Z Fold8 modelleri IP48 toz ve su geçirmezlik derecesine sahip. Google'ın Pixel 11 Pro Fold modeli ise IP68 korumasına sahip. Geçen yılki Pixel 10 Pro Fold, katlanabilir telefonlarda IP68 derecesini sunan ilk model olmuştu. Tüm bu telefonlarda korumanın kalıcı olmadığı özellikle belirtiliyor. Standart telefonlarda da aslında bu koruma kalıcı değil ancak onlarda hareketli parça olmadığı için koruma direnci zamanla değişen bir durum olmuyor.

    iPhone Duo 23 Ekim'den itibaren satışta olacak. Cihazın Türkiye başlangıç fiyatı ise 230.000 TL.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/09/09/iphone-duo-crease/ https://www.macrumors.com/2026/09/09/iphone-duo-folding-screen-layers/
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