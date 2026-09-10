iPhone Duo’nun geçiş animasyonu Galaxy Z Fold 8’e uyarlandı

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Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u iPhone Duo ile gösterdiği dikkat çekici ekran geçiş animasyonu, Galaxy Z Fold 8 üzerinde yeniden oluşturuldu. Bir Reddit kullanıcısının hazırladığı konsept, Samsung’un mevcut donanımla benzer bir özelliği yazılım güncellemesiyle sunabileceğini gösteriyor.

Basitçe Fold 8’e eklenebilir

Apple’ın iPhone Duo tanıtımında gösterdiği animasyon, telefonun katlanıp açılması sırasında iki ekran arasındaki geçişi oldukça akıcı biçimde yansıtıyor. Reddit’te moomanjohnny kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, bu özelliği Galaxy Z Fold 8 üzerinde taklit etmeyi başardı.

Kullanıcı, Fold 8’in menteşe açısını oldukça hassas şekilde algılayabilen bir sensöre sahip olduğunu fark etti. Bu sensörden alınan değerlerin doğrudan bir geçiş animasyonunu kontrol etmek için kullanılabileceğini belirten kullanıcı, böylece telefonun iki ekranı arasında benzer bir görsel geçiş oluşturdu.

Ortaya çıkan çalışma, Samsung’un gerekli donanımı zaten telefona yerleştirmiş olabileceğini ve benzer bir özelliğin yazılım güncellemesiyle hayata geçirilebileceğini gösteriyor.

Hazırlanan çalışma şimdilik Samsung’un sistem arayüzüne eklenmiş gerçek bir özellik değil. Kullanıcının geliştirdiği uygulama üzerinden hazırlanan bir konsept olduğu için animasyon, telefonun standart arayüzünde kullanılmıyor.

Ancak Galaxy Z Fold 8’in mevcut donanımı bu tür bir geçiş efektinin teknik olarak mümkün olduğunu gösteriyor. Samsung’un ileride benzer bir özelliği yazılım güncellemesiyle sunup sunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

iPhone Duo’nun özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 7,6 inç esnek Super Retina XDR OLED iç ekran ve 5,4 inç OLED dış ekranla geliyor. İç ekranda 120 Hz ProMotion desteği bulunuyor.

Telefonun merkezinde 2 nm üretim mimarisine sahip Apple A20 Pro çipi yer alırken cihazda 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri sunuluyor.

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Kamera sisteminde 48 MP Fusion ana kamera ve 48 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Telefon, 4K çözünürlükte 120 fps video kaydını destekliyor.

Türkiye’de iPhone Duo’nun fiyatı depolama kapasitesine göre 229.999 TL’den başlıyor. 512 GB model 246.999 TL, 1 TB model 280.999 TL, 2 TB model ise 335.999 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

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iPhone Duo’nun geçiş animasyonu Galaxy Z Fold 8’e uyarlandı

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