iPhone Duo’nun tamir ücretleri dudak uçuklatıyor: Ekran değişimi 114.939 TL!

Diğer büyük hasarların onarımı ise 172.469 TL isteniyor. Böylece cihazın ciddi bir hasar alması durumunda kullanıcıların karşılaşacağı maliyet, yeni bir telefonun fiyatına oldukça yaklaşabiliyor.
iPhone Duo’nun onarım ücretleri açıklandı
Apple'ın iPhone Duo için açıkladığı onarım fiyatları şu şekilde:
- Kapak katmanı hasarı: 2.789 TL
- Arka cam hasarı: 11.239 TL
- Pil servisi: 13.029 TL
- Arka kamera hasarı: 13.369 TL
- Dış ekran hasarı: 21.519 TL
- Dış ekran ve arka cam hasarı: 28.369 TL
- İç ekran hasarı: 114.939 TL
- Diğer hasar: 172.469 TL
Samsung’un katlanabilir telefonları daha ucuza tamir ediliyor
iPhone Duo’nun onarım maliyetleri, Samsung’un katlanabilir telefonlarıyla karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici hale geliyor. Samsung’un yayınladığı listeye göre, Galaxy Z Fold 8’in iç ekranını değiştirmek 38.400 TL'ye mal olurken, Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinde ise bu ücret 41.900 TL'ye yükseliyor. Dolayısıyla, Apple'ın ekran onarım maliyetleri, Samsung'a göre oldukça yüksek.
AppleCare Plus ile onarım maliyetleri düşüyor ancak Türkiye'de sunulmuyor
Apple, yüksek onarım ücretlerine karşı iPhone Duo kullanıcılarına ABD'de AppleCare Plus kapsamını da sunuyor. Sigorta paketi aylık 19,99 dolar, yıllık 199,99 dolar veya peşin 399 dolar karşılığında alınabiliyor. AppleCare Plus kapsamında iç ekran onarımı ve diğer kazara oluşan hasarların giderilmesi için 99 dolar ödemek yeterli olacak. Dış ekranın değiştirilmesi ise 29 dolara yapılabilecek. Ancak AppleCare Plus hizmeti Türkiye'de henüz sunulmuyor. Bu nedenle, iPhone Duo'yu satan alan kullanıcılar, cihazları hasar görmesi durumunda büyük bir maliyetle karşı karşıya kalacak.Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair https://www.samsung.com/tr/support/ekran-degisimi-fiyat-bilgisi/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: