Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Duo’nun tamir ücretleri dudak uçuklatıyor: Ekran değişimi 114.939 TL!

    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun onarım ücretleri belli oldu. İç ekran değişim ücreti 114.939 TL'lik fiyatıyla dudak uçuklatıyor.              

    iPhone Duo’nun tamir ücretleri dudak uçuklatıyor! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun onarım ücretleri belli oldu. Tükiye'de 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan telefonun, iç ekranını değiştirmek 114.939 TL'ye mal olacak. Bu tutar, telefonun maliyetinin yarısına denk geliyor.

    Diğer büyük hasarların onarımı ise 172.469 TL isteniyor. Böylece cihazın ciddi bir hasar alması durumunda kullanıcıların karşılaşacağı maliyet, yeni bir telefonun fiyatına oldukça yaklaşabiliyor.

    iPhone Duo’nun onarım ücretleri açıklandı

    Apple'ın iPhone Duo için açıkladığı onarım fiyatları şu şekilde:

    • Kapak katmanı hasarı: 2.789 TL
    • Arka cam hasarı: 11.239 TL
    • Pil servisi: 13.029 TL
    • Arka kamera hasarı: 13.369 TL
    • Dış ekran hasarı: 21.519 TL
    • Dış ekran ve arka cam hasarı: 28.369 TL
    • İç ekran hasarı: 114.939 TL
    • Diğer hasar: 172.469 TL

    Samsung’un katlanabilir telefonları daha ucuza tamir ediliyor

    iPhone Duo’nun onarım maliyetleri, Samsung’un katlanabilir telefonlarıyla karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici hale geliyor. Samsung’un yayınladığı listeye göre, Galaxy Z Fold 8’in iç ekranını değiştirmek 38.400 TL'ye mal olurken, Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinde ise bu ücret 41.900 TL'ye yükseliyor. Dolayısıyla, Apple'ın ekran onarım maliyetleri, Samsung'a göre oldukça yüksek.

    AppleCare Plus ile onarım maliyetleri düşüyor ancak Türkiye'de sunulmuyor

    Apple, yüksek onarım ücretlerine karşı iPhone Duo kullanıcılarına ABD'de AppleCare Plus kapsamını da sunuyor. Sigorta paketi aylık 19,99 dolar, yıllık 199,99 dolar veya peşin 399 dolar karşılığında alınabiliyor. AppleCare Plus kapsamında iç ekran onarımı ve diğer kazara oluşan hasarların giderilmesi için 99 dolar ödemek yeterli olacak. Dış ekranın değiştirilmesi ise 29 dolara yapılabilecek. Ancak AppleCare Plus hizmeti Türkiye'de henüz sunulmuyor. Bu nedenle, iPhone Duo'yu satan alan kullanıcılar, cihazları hasar görmesi durumunda büyük bir maliyetle karşı karşıya kalacak.

    Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair https://www.samsung.com/tr/support/ekran-degisimi-fiyat-bilgisi/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    poppy playtime chapter 5 mobil türkçe letgo taksit seçenekleri sunny uydu kurulumu kırşehir tıp kymco downtown 250i

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi REDMI A7 Pro
    Xiaomi REDMI A7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X650
    Casper Nirvana X650
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum