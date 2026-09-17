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    iPhone Duo’nun tanıtımı, beklenenin aksine Galaxy Z Fold 8 satışlarını artırdı

    Apple’ın katlanabilir iPhone’u iPhone Duo’nun tanıtılmasının ardından Güney Kore’de Galaxy Z Fold 8 satışları haftalık bazda yüzde 10 arttı. Peki bu artışın ardında yatan nedenler neler?

    iPhone Duo’nun tanıtımı Galaxy Z Fold 8 satışlarını artırdı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın katlanabilir akıllı telefon pazarına girişi, Samsung’un bu alandaki hakimiyetini zorlayacak önemli bir gelişme olarak görülüyordu. Ancak Güney Kore’den gelen ilk satış verileri, durumun beklentilerin tam tersine gelişebileceğine işaret ediyor. Verilere göre Galaxy Z Fold 8 satışları, Apple’ın iPhone Duo’yu tanıtmasının ardından haftalık bazda yüzde 10 arttı.

    Artışın zamanlaması dikkat çekiyor. Apple’ın iPhone Duo modeli, Samsung’un Galaxy Z Fold 8 ile doğrudan rekabet edeceği yeni bir rakip olarak öne çıkıyor. Buna rağmen Apple’ın tanıtımının ardından Galaxy Z Fold 8 satışlarında düşüş yaşanmadı. Aksine, bazı tüketicilerin iki cihazı karşılaştırdıktan sonra Samsung’un modeline yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

    Satışların artmasının muhtemel sebepleri

    İki cihaz arasındaki fiyat farkı, tüketicilerin kararında önemli bir faktör olabilir. Galaxy Z Fold 8, Güney Kore’de yaklaşık 2,28 milyon won (1.550 dolar) başlangıç fiyatına sahip. iPhone Duo’nun başlangıç fiyatı ise 3,29 milyon won (2.390 dolar) seviyesinde. Bu durumda Apple’ın katlanabilir telefonu, Samsung’un modelinden yaklaşık 1,01 milyon won yani 840 dolar daha pahalı. Özellikle premium segmentte iki cihaz arasında seçim yapan tüketiciler için bu fark oldukça önemli bir avantaj oluşturuyor.

    Galaxy Z Fold 8’in bir diğer avantajı ise Güney Kore’de halihazırda satışta olması. iPhone Duo’nun ülkedeki satışlarının ise 16 Ekim’de başlaması bekleniyor.

    Samsung’un cihazı ayrıca daha ince ve daha hafif tasarımıyla da öne çıkıyor. Bu durum, katlanabilir telefonlarda taşınabilirliğe önem veren kullanıcılar açısından Galaxy Z Fold 8’i daha cazip hale getirebilir.

    iPhone Duo’nun tanıtımı Galaxy Z Fold 8 satışlarını artırdı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 8 satışlarının yüzde 10 artması, iPhone Duo’yu satın almayı düşünen tüketicilerin doğrudan Samsung’un telefonuna geçtiğini kanıtlamıyor. Ancak satışlardaki artış ile Apple’ın tanıtımı arasındaki zamanlama dikkat çekici.

    Apple’ın iPhone Duo’nun fiyatını ve çıkış tarihini açıklaması, tüketicilere yeni model hakkında daha net bir fikir verdi. Bazı kullanıcılar Apple’ın cihazını gördükten sonra fiyat, tasarım ve özellikleri Galaxy Z Fold 8 ile karşılaştırmış ve Samsung’un sunduğu paketi tercih etmiş olabilir.

    Bu durum, yeni bir rakibin pazara girmesinin her zaman mevcut oyuncuların satışlarını azaltacağı anlamına gelmediğini gösteriyor. Apple’ın katlanabilir telefon kategorisine dahil olması, genel olarak bu ürünlere yönelik tüketici ilgisini artırmış olabilir.

    Güney Kore’den gelen yüzde 10’luk satış artışı yalnızca tek bir pazara ait ve küresel bir trendin kanıtı olarak değerlendirilmemeli. Bununla birlikte veriler, Apple’ın iPhone Duo ile pazara girmesinin Galaxy Z Fold 8 talebini şimdilik olumsuz etkilemediğini gösteriyor.

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