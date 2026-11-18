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Oynat Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo için sunulan özel uygulama desteği hızla büyüyor. App Store'da cihazın geniş ekranına optimize edilen uygulama sayısı sadece 10 günde ikiye katlanarak 200 bini aştı. "Made for iPhone Duo" etiketi taşıyan bu yazılımlar, kullanıcıların 7,6 inçlik devasa iç ekrandan ve yenilenen arayüzden en verimli şekilde yararlanmasını sağlıyor. Geliştiricilerin ilgisiyle büyüyen bu ekosistem, yeni iOS güncellemeleriyle güçlenmeye devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, uygulama desteği konusunda önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketin Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, App Store'da iPhone Duo için optimize edilen uygulama sayısının 200 bini aştığını duyurdu. Böylece yalnızca 10 gün içerisinde bu kategorideki uygulama sayısı iki katına çıkmış oldu.

Apple, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada katlanabilir telefonuyla uyumlu uygulama sayısının 100 bini geçtiğini duyurmuştu. Son açıklama ise geliştiricilerin yeni cihazın ekran yapısına yönelik optimizasyon çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor.

iPhone Duo'ya özel uygulamalar nasıl anlaşılacak?

Apple, iPhone Duo'nun geniş iç ekranına ve kullanıcı arayüzüne özel olarak hazırlanan uygulamaları App Store üzerinden ayırt edilebilir hale getiriyor. Bu uygulamaların mağaza sayfalarında "Made for iPhone Duo" etiketi yer alıyor. Böylece kullanıcılar, cihazın katlanabilir ekranından daha iyi yararlanacak şekilde optimize edilmiş yazılımları kolayca bulabiliyor.

Bildiğiniz gibi iPhone Duo, açıldığında 7,6 inç büyüklüğünde bir iç ekran sunarken kapalı konumda 5,4 inçlik dış ekranla kullanılabiliyor. Apple, bu geniş ekran formatına uyum sağlamak için iOS'un çeşitli bölümlerinde de değişikliklere gitmişti. Özellikle uygulamaların ekran alanını daha verimli kullanması ve farklı kullanım senaryolarına uyum sağlaması gerekiyor.

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Uygulama desteğindeki artışın yanı sıra Apple, iPhone Duo için yazılım geliştirmelerini de sürdürüyor. iOS 27.3 geliştirici beta sürümünde katlanabilir telefona yönelik yeni bir yüz tanıma kilidi açma özelliği sunuldu. Ancak özelliğin çalışma şekli ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz netleşmiş değil.

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iPhone Duo'nun uygulama desteği büyüyor: 10 günde iki kat artış!

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