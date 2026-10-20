iPhone Duo videosunda can sıkıcı detay: Kat izi sorunu çözülmemiş!

Tam Boyutta Gör Apple'ın katlanabilir iPhone'u henüz alıcılara ulaşmadı ancak erken incelemeler can sıkıcı bir detayı ortaya çıkardı. Görünen o ki, iPhone Duo'da kat izi sorunu tam olarak çözülebilmiş değil.

iPhone Duo ön siparişi verenlere erken teslim sürprizi 4 sa. önce eklendi

Apple iPhone Duo'nun resmi gönderimleri 23 Ekim Cuma günü başlıyor ancak Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'una birkaç gün önceden ulaşmayı başaran bir azınlık da var. Yeni paylaşılan kısa ön inceleme videosu, lansman etkinliğindeki ilk değerlendirmelerin aksine Apple’ın kat izi sorununu tam anlamıyla çözemediğini ortaya çıkarıyor.

Rakiplerden farklı tasarım

Apple iPhone Duo, rakiplerinden biraz daha farklı bir tasarım benimsiyor. Samsung Galaxy Z Fold 8, ultra ince cam teknolojisiyle esnek ancak sert yüzey sunmayı hedeflerken, Apple daha yumuşak bir kaplama tercih etmiş. Bu kaplama çizildiğinde nispeten uygun maliyetle değiştirilebiliyor. Ancak videoda açıkça görüldüğü üzere, bu menteşe ve ekran tasarımı, katlanabilir ekranın menteşe üzerindeki kısmının fazlasıyla yumuşak olmasına yol açıyor.

Bu bölgeye parmakla dokunulduğunda kat izi belirginleşmekle kalmıyor, hissedilebiliyor da. Ekranla temas kurulmadığı anlarda ise kat izi neredeyse hiç fark edilmiyor. Bu tasarımın zamanla nasıl bir hâl alacağı ise belirsiz; zira birçok katlanabilir akıllı telefonda, cihaz katlanıp açıldıkça ekranın ortasındaki kat izi giderek daha belirgin hale geliyor.

Apple iPhone Duo'nun ekranındaki kat izini detaylıca gösteren yeni videoların, en geç resmi gönderimlerin başlayacağı Cuma gününe kadar yayınlanması muhtemel. O zamana kadar kesin bir sonuca varmamakta fayda var.

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iPhone Duo ön inceleme: Kat izi sorunu çözülmemiş!

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