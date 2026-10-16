iPhone Duo Türkiye'de ön siparişe açıldı: Stoklar tükeniyor!

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Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, bugün Türkiye’de ön siparişe açıldı. Amazon.com.tr, ilk katlanabilir ekranlı iPhone'u satın almak isteyenlere 5.000 TL değiş tokuş desteği ve 23 Ekim çıkış tarihinde aynı gün teslimat hizmeti sunacak. Böylece yeni iPhone Duo'u ilk teslim alanlardan olabilirsiniz. iPhone Duo’nun Türkiye fiyatı 229.999 TL’den başlıyor.

Amazon'da stoklar tükeniyor: Apple ise Ocak 2027'de teslim ediyor

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iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim saat 15.00 itibarıyla başladı. 23 Ekim'de satışa çıkacak cihaza yoğun ilgi gösteriliyor. Apple'ın web sitesinden ön sipariş veren müşterilere cihazın 25 Ocak 2027'den itibaren teslim edileceği ifade ediliyor. Ocak ayına kadar beklemek istemeyen müşteriler ise Amazon Türkiye'ye yöneldi. Amazon'da cihazın 256 GB ve 1 TB versiyonları tükendi. Gece Rengi'nde 512 GB ve 2 TB, Yıldız Rengi modelde ise sadece 2 TB versiyonun mevcut. Amazon'dan satın alan müşteriler 23 Ekim'de yeni cihazına ulaşacak. Apple'dan ön sipariş verenlerin ise aylarca beklemesi gerekecek.

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iPhone Duo Türkiye fiyatları

iPhone Duo, Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Depolama kapasitesine göre değişen Türkiye fiyatları şöyle:

iPhone Duo neler sunuyor?

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Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, açıldığında 7,6 inç, kapandığında ise 5,4 inç ekran sunuyor. Her iki ekranda da 120 Hz ProMotion teknolojisi bulunuyor. Titanyum gövdeye sahip cihaz, açıldığında 5,2 mm, katlandığında 11,3 mm kalınlığa ulaşıyor ve 254 gram ağırlık taşıyor.

Apple iPhone Duo ile çekilen fotoğrafları paylaştı 2 hf. önce eklendi

Gücünü Apple'ın A20 Pro yonga setinden alan iPhone Duo, arka tarafta iki adet 48 MP kamerayla geliyor. Ana kamerada optik görüntü sabitleme, ultra geniş açılı kamerada ise 120 derecelik görüş alanı bulunuyor. Cihaz ayrıca 48 MP makro fotoğraf çekimini destekliyor.

Pil tarafında 24 saate kadar video oynatma süresi sunan telefon, hızlı kablolu şarjla yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor. iPhone Duo’da 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C ve çift eSIM desteği de yer alıyor. Cihazın biyometrik güvenliği ise Face ID yerine yan düğmeye entegre Touch ID ile sağlanıyor

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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iPhone Duo ön siparişe açıldı: Stoklar tükeniyor!

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