iPhone Duo siparişi verenlere erken teslim sürprizi

Tam Boyutta Gör Apple, bazı ülkelerde iPhone Duo siparişlerini erken teslim edecek gibi görünüyor. Katlanır iPhone'u ön sipariş verenler teslimat tarihlerinin öne çekildiğini fark etti.

Apple'dan rekor satış: iPhone Duo stokları tükendi! 2 gün önce eklendi

iPhone Duo teslim tarihleri öne çekildi

iPhone Duo için ön siparişler Cuma günü başladı. Ön siparişlerin başlamasından sonraki ilk 30 dakika içinde Apple'ın online mağazasında yeni verilen siparişler için teslimat tarihleri ​​25 Ocak'a kadar uzadı. Şaşırtıcı bir şekilde birçok kullanıcı, Apple’ın teslim tarihini normalden daha erkene çektiğini bildirmeye başladı.

Geçen hafta iPhone Duo siparişi verdiyseniz, Apple teslimat tarihinizi öne çekmiş olabilir. Şu anda ABD, Japonya gibi bazı ülkelerde Aralık ayı için planlanan teslimat tarihinin 23 Ekim'e çekildiği kullanıcılar tarafından paylaşılıyor.

Apple, güncellenen teslimat tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Geriye çekilen bu teslimat tahminlerinin bir hata sonucu oluşmuş olması ve sonradan düzeltilmesi ihtimali de var ancak umarız durum böyle değildir. Şu an için yeni tarihlerin yalnızca doğrudan Apple üzerinden verilen siparişlerle sınırlı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

iPhone Duo, 23 Ekim'de mağazalarda yerini alacak. Cihazın Türkiye'deki başlangıç fiyatı 230.000 TL.

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iPhone Duo ön siparişi verenlere erken teslim sürprizi

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