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    Katlanabilir iPhone, özel iOS sürümüyle çıkış yapacak

    Apple, katlanabilir telefonuna özel iOS sürümü hazırladığı ortaya çıktı. iPhone Duo alacakların cihazı kullanmadan önce iOS 27.1 güncellemesini yüklemesi gerekecek. Peki, bu sürüm neler sunuyor?

    Katlanabilir iPhone Duo için iOS 27 güncellemesi hazır Tam Boyutta Gör
    Apple, katlanabilir telefonuna özel iOS sürümü hazırladığı ortaya çıktı. iPhone Duo alacakların cihazı kullanmadan önce iOS 27.1 güncellemesini yüklemesi gerekecek. Peki, bu sürüm neler sunuyor?

    Apple, 23 Ekim'deki resmî lansmandan birkaç gün önce, iPhone Duo için yeni iOS 27.1 sürümü (24A94425) yayınladı. Güncelleme, şirketin ilk katlanabilir iPhone'unda yüklü gelen 24A94232 sürümünün yerini alıyor. Bu, cihazı satın alanların kurulum sırasında yazılım güncellemesinin yüklenmesini bekleyeceği anlamına geliyor.

    Yeni sürüm, iPhone Duo ön siparişlerinin 16 Ekim'de açılmasından önce geldi. Anlaşılan Apple, kullanıcıların daha baştan çeşitli hatalarla karşılaşmasını istemiyor.

    iOS 27.1 güncellemesi neler sunuyor?

    iOS 27.1, iPhone Duo'nun katlanabilir ekranı için özel olarak tasarlanmış yazılım özelliklerini sunarak kullanıcıların farklı ekran ayarlamaları ve çoklu görev düzenleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Güncelleme katlanabilir telefona özgü çeşitli özellikler içeriyor:

    • Bölünmüş ekran: 7.6 inçlik iç ekranda iki desteklenen uygulamayı yan yana çalıştırma
    • Uyarlanabilir düzenler: Cihaz açıldığında, kapatıldığında ya da yeniden konumlandırıldığında uygulama arayüzlerinin ayarlanması
    • Geliştirilmiş Bekleme Modu: Duo'nun farklı katlama pozisyonlarını destekleyen güncellenmiş Bekleme Modu
    • Yeniden tasarlanmış Dynamic Island: Katlanabilir arayüz için optimize edilmiş Dinamik Ada
    • Arama Bağlamı: Gelen arama sırasında ek bilgiler sağlayan yeni widget (araç takımı)

    16 Ekim'de ön sipariş, 23 Ekim'de satış

    iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim’de saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Katlanabilir iPhone’un fiyatı 230 bin TL’den başlıyor.

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