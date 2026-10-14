Katlanabilir iPhone, özel iOS sürümüyle çıkış yapacak

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Tam Boyutta Gör Apple, katlanabilir telefonuna özel iOS sürümü hazırladığı ortaya çıktı. iPhone Duo alacakların cihazı kullanmadan önce iOS 27.1 güncellemesini yüklemesi gerekecek. Peki, bu sürüm neler sunuyor?

Apple, iPhone Duo'da sıra dışı bir soğutma teknolojisi kullandı 1 gün önce eklendi

Apple, 23 Ekim'deki resmî lansmandan birkaç gün önce, iPhone Duo için yeni iOS 27.1 sürümü (24A94425) yayınladı. Güncelleme, şirketin ilk katlanabilir iPhone'unda yüklü gelen 24A94232 sürümünün yerini alıyor. Bu, cihazı satın alanların kurulum sırasında yazılım güncellemesinin yüklenmesini bekleyeceği anlamına geliyor.

Yeni sürüm, iPhone Duo ön siparişlerinin 16 Ekim'de açılmasından önce geldi. Anlaşılan Apple, kullanıcıların daha baştan çeşitli hatalarla karşılaşmasını istemiyor.

iOS 27.1 güncellemesi neler sunuyor?

iOS 27.1, iPhone Duo'nun katlanabilir ekranı için özel olarak tasarlanmış yazılım özelliklerini sunarak kullanıcıların farklı ekran ayarlamaları ve çoklu görev düzenleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Güncelleme katlanabilir telefona özgü çeşitli özellikler içeriyor:

Bölünmüş ekran: 7.6 inçlik iç ekranda iki desteklenen uygulamayı yan yana çalıştırma

Uyarlanabilir düzenler: Cihaz açıldığında, kapatıldığında ya da yeniden konumlandırıldığında uygulama arayüzlerinin ayarlanması

Geliştirilmiş Bekleme Modu: Duo'nun farklı katlama pozisyonlarını destekleyen güncellenmiş Bekleme Modu

Yeniden tasarlanmış Dynamic Island: Katlanabilir arayüz için optimize edilmiş Dinamik Ada

Arama Bağlamı: Gelen arama sırasında ek bilgiler sağlayan yeni widget (araç takımı)

16 Ekim'de ön sipariş, 23 Ekim'de satış

iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim’de saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Katlanabilir iPhone’un fiyatı 230 bin TL’den başlıyor.

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iPhone Duo özel iOS sürümüyle çıkış yapacak

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