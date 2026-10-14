Katlanabilir iPhone, özel iOS sürümüyle çıkış yapacak

Apple, 23 Ekim'deki resmî lansmandan birkaç gün önce, iPhone Duo için yeni iOS 27.1 sürümü (24A94425) yayınladı. Güncelleme, şirketin ilk katlanabilir iPhone'unda yüklü gelen 24A94232 sürümünün yerini alıyor. Bu, cihazı satın alanların kurulum sırasında yazılım güncellemesinin yüklenmesini bekleyeceği anlamına geliyor.
Yeni sürüm, iPhone Duo ön siparişlerinin 16 Ekim'de açılmasından önce geldi. Anlaşılan Apple, kullanıcıların daha baştan çeşitli hatalarla karşılaşmasını istemiyor.
iOS 27.1 güncellemesi neler sunuyor?
iOS 27.1, iPhone Duo'nun katlanabilir ekranı için özel olarak tasarlanmış yazılım özelliklerini sunarak kullanıcıların farklı ekran ayarlamaları ve çoklu görev düzenleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Güncelleme katlanabilir telefona özgü çeşitli özellikler içeriyor:
- Bölünmüş ekran: 7.6 inçlik iç ekranda iki desteklenen uygulamayı yan yana çalıştırma
- Uyarlanabilir düzenler: Cihaz açıldığında, kapatıldığında ya da yeniden konumlandırıldığında uygulama arayüzlerinin ayarlanması
- Geliştirilmiş Bekleme Modu: Duo'nun farklı katlama pozisyonlarını destekleyen güncellenmiş Bekleme Modu
- Yeniden tasarlanmış Dynamic Island: Katlanabilir arayüz için optimize edilmiş Dinamik Ada
- Arama Bağlamı: Gelen arama sırasında ek bilgiler sağlayan yeni widget (araç takımı)
16 Ekim'de ön sipariş, 23 Ekim'de satış
iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim’de saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Katlanabilir iPhone’un fiyatı 230 bin TL’den başlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: