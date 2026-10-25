Katlanabilir iPhone parçalarına ayrıldı: İşte çift batarya tasarımı

iPhone Duo 10.000 kez katlandı: İşte sonuçlar 1 gün önce eklendi

iPhone Duo'nun parçalarına ayrıldığını gösteren videolar yayınlandı. Videolar, çift batarya tasarımı dahil Apple’ın ilk katlanabilir cihazında bileşelerin yerleşimini gösteriyor. Aynı zamanda katlanabilir ekranın altında oldukça zorlu onarım süreçleri olduğunu gözler önüne seriyor.

Çift batarya: 2.962 mAh + 1.921 mAh

Tam Boyutta Gör Her iki inceleme de cihazda 2.962 mAh'lik daha büyük bir batarya ile 1.921 mAh'lik daha küçük bir batarya bulunduğunu, toplam kapasitenin ise 4.883 mAh'eulaştığını gösteriyor. Bataryalar, çekilerek çıkarılan yapışkan bantlar yerine, elektrik akımı uygulandığında serbest kalan özel bir yapıştırıcı ile sabitlenmiş durumda. Bataryaların enerji değerleri sırasıyla 11.56 Wh ve 7.5 Wh olarak belirtiliyor.

Devre kartları, üst üste istiflenmiş tasarım yerine, esnek bir kabloyla birbirine bağlanan anakart ve ayrı bir alt kart şeklinde düzenlenmiş. A20 Pro işlemcisi anakart üzerinde yer alıyor ve telefonun bu kısmında bir buhar odası (vapor chamber) bulunuyor. Diğer yarıda ise alüminyum alaşımlı bir plaka yer alıyor.

REWA'nın videosu, arka kameraların çıkarılmasının neden ekstra çaba gerektirdiğini de açıklıyor. Kamera modülünün etrafını saran anten, esnek kabloların üzerine bindiğinden önce bu antenin sökülmesi gerekiyor. Ayrıca USB-C portu, vidalarla sabitlenmiş ayrı bir parça olarak tasarlanmış. Touch ID düğmesi ise biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. Phone Repair Guru, güç düğmesi ve parmak izi sensörü modülünü çıkarmayı başarmış ancak bu sürecin son derece zorlu olduğu görülüyor.

İç ekranın sökülmesi de oldukça zaman alıcı bir işlem. Aynı incelemede, ekranın yerinden çıkarılmasının yaklaşık bir saat sürdüğü görülüyor. İlginç bir şekilde, cihaz yeniden toplandığında ekran çalışmaya devam ediyor. Ancak ekranı çevreleyen çerçevenin eski haline getirilmesi mümkün olmadığından, bu parçanın yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. REWA ayrıca iç ekranın altında yoğun miktarda yapıştırıcı bulunduğunu ve çerçeveye kalıcı şekilde sabitlenmiş bağlantı noktalarının olduğunu gösteriyor.

iFixit’in de önümüzdeki günlerde iPhone Duo videosu yayınlaması bekleniyor.

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iPhone Duo parçalarına ayrıldı: İşte çift batarya tasarımı

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