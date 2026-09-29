Katlanabilir iPhone sınırlı stokla gelebilir: Üretimde sorunlar var!

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Tam Boyutta Gör Foxconn'un tedarik zincirine yakın olduğu söylenen birinden iPhone Duo’ya ilişkin üzücü bir haber geldi. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun son montaj verimliliği 17 Eylül itibarıyla %60'ın biraz üzerinde. Apple'ın mevcut kalite standartlarına göre, en az 6 ay montaj hattının istenilen verimliliğe ulaşması beklenmiyor.

Katlanabilir iPhone Duo'nun öne çıkan 11 özelliği 1 hf. önce eklendi

Montaj verimliliği düşük!

Raporda yer alan bilgilere göre, tedarik zinciri şu anda Apple’ın kalite gereksinimlerini esnetip esnetmeme konusundaki kararını bekliyor. Kalite gereksinimleri esnetilirse, büyük ölçekli seri üretime daha hızlı geçilmesi mümkün olabilir.

Söz konusu kaynaklar, düşük verimin yalnızca belirli bir teknik sorunun çözülememiş olmasından kaynaklanmadığını, Apple’ın ilk kez katlanır ekranlı telefon ürettiğini ve üretim hattında ekipman, süreçler ile parametrelerin fiili işleyiş sırasında sürekli olarak ayarlanması gerektiğini belirtiyor. Üretim süreci, yalnızca teknoloji ve ekipmanla doğrudan hayata geçirilemiyor, aynı zamanda ince ayar ve hata giderme işlemlerinin de yapılması gerekiyor.

Apple'ın 2026 yılı için küresel iPhone Duo stok hedefinin yaklaşık 6 ila 8 milyon adet olduğunu söyleniyor.

Türkiye fiyatı 230 bin TL'den başlıyor

Şu anki planlamaya göre iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Cihaz 23 Ekim Cuma günü satışa sunulacak. Yıldız Rengi ve Gece Rengi olarak adlandırılan renk seçenekleriyle gelecek olan cihaz, 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama kapasiteleriyle sunulacak. Türkiye fiyatları şu şekilde:

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL

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iPhone Duo sınırlı stokla gelebilir: Üretimde sorunlar var!

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