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    iPhone Duo stokçuların elinde patladı: İkinci el fiyatı da düşüyor!

    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone'undan büyük kâr elde etme umuduyla stok yapan fırsatçılar, ciddi zarar etti. İkinci el piyasasında fiyatlar, çoğunun beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde düştü.

    iphone duo stokçular zararına satış Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'dan büyük kârlar elde etme umuduyla stok yapan fırsatçılar, ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı. İkinci el piyasasında fiyatlar, çoğunun beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde düştü.

    iPhone Duo'nun bulunamayacağını düşünüyorlardı, zararına satıyorlar!

    Menteşe ile ilgili sorunlar ve henüz tamamlanmamış hissi veren yazılım, cihaza olan ilgiyi azalttı. İkinci el satış fiyatları hızla düşerek, kârlı olması beklenen bir ürünü zarara dönüştürdü. Çin’de iPhone Duo satışı yapan fırsatçıların neredeyse tamamının şu anda zarar ettiğini bildiriliyor. Sektördeki söylentilere göre, daha deneyimli satıcılardan bazıları ellerindeki stok nedeniyle on binlerce, hatta yüz binlerce yuan zarar etmiş durumda. Mevcut ortamda, parasını kurtarabilenler bile şanslı istisnalar olarak görülüyor.

    Sosyal medyada iPhone Duo şikayetleri ve 2. el piyasasında durum

    Yeni cihazlarla ilgili bilgiler sosyal medya ve inceleme kanalları aracılığıyla anında yayıldığından, geçmişte stokçuların kâr elde etmesini sağlayan bilgi eksiklikleri artık büyük ölçüde ortadan kalktı. Arzın da beklenenden daha hızlı artması, yüksek kâr marjı elde edilebilecek zaman aralığını daha da daralttı. Analistler ve yerel satıcılar, yüksek başlangıç ​​fiyatının zaten gerçek alıcı sayısını sınırladığını, bu nedenle ilk merak dalgası geçtikten sonra ikinci ele talebin çok çok azaldığını ifade ediyor.

    iPhone Duo’nun bulunamayacağını düşünen fırsatçılar ağır bir bedel ödedi. Bu durum, günümüzün şeffaf dijital piyasasında spekülatif stokçuluğun geçmişe kıyasla çok daha büyük riskler taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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