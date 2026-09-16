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    iPhone Duo stokları lansmanda yetersiz kalabilir: Apple üretim tahminini düşürdü

    iPhone Duo’yu satın almak isteyenleri stok sorunu bekleyebilir. Analist Jeff Pu, Apple’ın katlanabilir iPhone için 2026 üretim hedefini 7 milyondan 6 milyona düşürdüğünü belirtti.

    iPhone Duo stokları lansmanda yetersiz kalabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo için ön sipariş tarihi yaklaşırken, cihazın lansmanda beklenenden daha sınırlı stokla satışa sunulabileceği belirtiliyor. Analist Jeff Pu’nun son raporuna göre üretimde yaşanan menteşe kaynaklı sorunlar, 2026 yılı sevkiyat tahminlerinin aşağı çekilmesine neden oldu.

    Apple, geçtiğimiz hafta merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu tanıttı. Şirketin yeni modeli, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’ten farklı olarak eylül ayında satışa çıkmayacak. iPhone Duo için ön siparişlerin 16 Ekim Cuma günü başlaması, ilk teslimatların ise 23 Ekim’de yapılması bekleniyor.

    iPhone Duo üretiminde menteşe engeli

    Katlanabilir iPhone’un piyasaya çıkışından önce cihazın tedarikinin oldukça sınırlı olabileceğine yönelik çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Analist Jeff Pu’nun son değerlendirmesi de bu iddiaları destekliyor. 9to5Mac tarafından görülen bir araştırma notunda Pu, Apple’ın 2026 yılında yalnızca 6 milyon iPhone Duo sevk edebileceğini öngörüyor. Analistin önceki tahmini ise 7 milyon adet seviyesindeydi.

    Tahmindeki düşüşün temel nedeni talep eksikliği değil, üretim sürecinde yaşanan menteşe kısıtlamaları olarak gösteriliyor. Katlanabilir telefonlarda ekranın açılıp kapanmasını sağlayan menteşe mekanizması, cihazın üretimindeki en kritik ve karmaşık bileşenlerden biri olduğundan, burada yaşanan tedarik veya üretim sorunları toplam üretim kapasitesini doğrudan etkileyebiliyor.

    iPhone Duo ile iPhone 18 Pro arasında büyük üretim farkı

    Pu’nun tahminleri, iPhone Duo ile standart iPhone modelleri arasındaki üretim ölçeğinin ne kadar farklı olduğunu da ortaya koyuyor. Analist, Apple’ın 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık 72 milyon iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max sevk edeceğini tahmin ediyor. Bu rakam, iPhone Duo için öngörülen 6 milyon adetlik sevkiyatın yaklaşık 12 katı anlamına geliyor.

    İlk nesil katlanabilir iPhone’un aynı zamanda Apple tarihindeki en yüksek başlangıç fiyatına sahip iPhone olması bekleniyor. Cihazın başlangıç fiyatı 1.999 dolar seviyesinde bulunuyor. Yüksek fiyat ve sınırlı üretim kapasitesinin bir araya gelmesi, iPhone Duo’nun ilk aşamada daha niş bir ürün olarak kalabileceğine işaret ediyor.

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