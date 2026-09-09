iPhone Duo tanıtıldı: İşte ilk katlanabilir iPhone

Kitap tarzında katlanabilen iPhone Duo, kapalı durumdayken geleneksel bir akıllı telefon, açıldığında ise daha büyük bir tablet benzeri ekran deneyimi sunuyor. Apple, cihazı mümkün olduğunca ince tutmaya odaklanırken, ekran katlama izi, biyometrik doğrulama ve kamera sistemi gibi alanlarda önemli yenilikler sunacak.
Ekran ve tasarım 📱
iPhone Duo, dış bölümde 5.4 inç OLED ekran, iç bölümde ise 7.6 inç OLED katlanabilir ekran kullanıyor. Dahili ekran, Apple'ın ProMotion teknolojisini destekliyor ve 120 Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunuyor. Açıldığında yaklaşık 4:3 oranına yaklaşan geniş ekran, iPhone Duo'yu klasik akıllı telefonlardan farklı bir kullanım deneyimine taşıyor. Ayrıca titanyum çerçeveye sahip.
Apple'ın iOS 27'yi katlanabilir ekran yapısına uygun şekilde geliştirmesiyle birlikte kullanıcılar uygulamaları yan yana çalıştırabiliyor, daha geniş arayüzlerden yararlanabiliyor ve çoklu görev özelliklerini kullanabiliyor. Şirket, katlama izini mümkün olduğunca azaltan bir ekran ve menteşe yapısı kullanıyor. Telefonun en önemli tasarım özelliklerinden biri de gövde kalınlığı.
- 5.4 inç OLED ekran
- 7.6 inç OLED iç ekran 4:3, ProMotion 120Hz
- Açık halde 120,6 x 167,6 x 4,5mm, kapalı halde 120,6 x 83,8 x 9,0mm
iPhone Duo ile birlikte iOS 27'nin katlanabilir ekran yapısına uyarlanması da önemli bir değişiklik oluşturuyor. Kullanıcılar büyük iç ekranda yan yana iki uygulama çalıştırabiliyor, uygulamaları daha geniş alanlarda kullanabiliyor ve iPad benzeri çoklu görev özelliklerinden yararlanabiliyor. Bu yapı özellikle Safari, Mesajlar, Mail ve üretkenlik uygulamalarında daha geniş çalışma alanı sağlayacak.
Touch ID ve A20 Pro ⚡
iPhone Duo'nun ince gövdesi nedeniyle Apple, Pro modellerinde kullandığı Face ID sisteminden farklı bir biyometrik doğrulama çözümüne geçiyor. Telefonda Touch ID, güç tuşuna entegre şekilde kullanılıyor. Apple, Face ID bileşenlerini katlanabilir gövde içerisinde yeterince ince şekilde konumlandırmakta zorlandığı ve yaklaşık 4,5 mm'lik açık gövde kalınlığı nedeniyle Touch ID'yi tercih ediyor.
TSMC'nin 2nm üretim süreciyle hazırlanan işlemci, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde de kullanılıyor. A20 Pro'nun, A19 Pro'ya göre yaklaşık %18 daha hızlı ve %30'a kadar daha verimli. Ayrıca 7 çekirdekli GPU, daha geniş bir bellek arayüzü ve verimlilik çekirdekleri için daha büyük bir L2 önbellek içeriyor. Katlanabilir iPhone'da 12 GB RAM bulunacak. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olarak sıralanıyor.
48MP çift kamera 📷
iPhone Duo, Apple'ın Pro modellerinden farklı olarak çift arka kamera sistemiyle geliyor. Sistemde 48 megapiksellik ana kamera ile 48 megapiksellik Ultra Wide kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksellik kamera yer alacak. iPhone Duo'da MagSafe desteği de bulunuyor. Böylece katlanabilir iPhone, şirketin mevcut MagSafe aksesuar ekosistemiyle de uyumlu olacak.
Ayrıca, her iki ekran eşit şekilde kullanıldığında 24 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Hızlı şarj özelliğiyle yaklaşık 20 dakikada %50 şarj desteğine sahip ve 5 dakikalık şarjdan sonra dış ekranda 5 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.
Dayanıklılık 💪
Titanyum plaka, dayanıklılığı artırmak için alt katman görevi görüyor ve iPhone Duo, tüm bunları bir araya getiren, 100'den fazla küçük hassas bileşenden oluşan bir koruma alanına sahip. Karbon fiber destek plakaları ise, ekranın üzerine oturacağı sert ve hafif bir platform oluşturuyor.
iPhone Duo fiyatı 💰
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, şirketin şimdiye kadarki en pahalı iPhone modellerinden biri olacak. Cihaz 1.999 dolar fiyat etiketine sahip. Türkiye fiyatı ise 230.000 TL'den başlıyor. iPhone Duo 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB sürümleri satışa çıkacak. Türkiye fiyatları ise şu şekilde:
- iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL
- iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL
- iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL
- iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL
iPhone Duo çıkış tarihi
iPhone Duo 23 Ekim'den itibaren satışta olacak.
iPhone Duo özellikleri 📜
- Dış ekran: 5.4 inç OLED
- İç ekran: 7.6 inç OLED, ProMotion, 120 Hz
- İşlemci: Apple A20 Pro, 2 nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
- Arka kamera: 48 MP Wide + 48 MP Ultra Wide
- Ön kamera: 12 MP
- Biyometrik doğrulama: Touch ID
- Modem: C2 / bölgeye göre Qualcomm
- Kablosuz şarj: MagSafe
- Açık boyut: 120,6 x 167,6 x 4,5-4,8 mm
- Kapalı boyut: 120,6 x 83,8 x 9,0-9,6 mm
- Ağırlık: 229-240 gram
- Renkler: Yıldız Beyazı, Gece Gökyüzü
- İşletim sistemi: iOS 27
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