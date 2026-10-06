Apple'dan iPhone Duo hazırlıkları: Uygulamalar onaylanmaya başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone Duo çıkış tarihi yaklaşırken Apple, Xcode 27.1 ile geliştirilmiş iPhone Duo için optimize edilmiş uygulama ve oyunların gönderimlerini kabul etmeye başladı.

Apple, iPhone Duo'daki katlanma izine çözüm buldu 3 gün önce eklendi

iPhone Duo uyumlu uygulamalar onay sürecinde

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone Duo'ya yönelik uygulama ve oyun geliştirme ve test etme desteği sunan Xcode 27.1 beta sürümlerini yayınlamıştı. Teknoloji devi, dün geliştiricilerin indirebileceği Xcode 27.1 Release Candidate 1 sürümünü kullanıma sundu. Ayrıca, Developer News Hub sayfasında yayınladığı duyuruyla, geliştiricilerin artık App Store Connect üzerinden iPhone Duo için optimize edilmiş uygulama ve oyunları gönderebileceklerini açıkladı.

App Store'da iPhone Duo'ya özel ekran görüntüleri de olacak

Önemli bir ayrıntı olarak Apple, Nisan 2027'den itibaren App Store Connect'e gönderilen tüm uygulama ve oyunların iPhone Duo'ya ait ekran görüntülerini içermesi gerekeceğini de ekledi.

Apple ayrıca, geliştiricilerin uygulamalarını ve App Store ürün sayfalarını iPhone Duo'ya hazırlamalarına yardımcı olacak çeşitli kaynakları da sıraladı. Bunlar arasında, tasarım rehberliği ve şablonları alma, App Store varlıklarını yönetme, uygulama önizleme teknik özelliklerini görüntüleme, ekran görüntüsü özelliklerini görüntüleme yer alıyor.

Katlanabilir iPhone 16 Ekim'de ön satışa çıkıyor

iPhone Duo için ön siparişler Türkiye’de de 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Teslimatlar ve mağazalarda satışa sunulma süreci ise 23 Ekim'de başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Duo uyumlu App Store uygulamaları onay sürecinde

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: