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    Apple'dan iPhone Duo hazırlıkları: Uygulamalar onaylanmaya başladı

    Apple, ilk katlanabilir telefonunu 23 Ekim Cuma günü satışa sunacak. Kullanıcıların uygulamalara ilişkin sorun yaşamaması için şimdiden iPhone Duo için geliştirilen uygulamaları onaylamaya başladı.

    iPhone Duo uyumlu App Store uygulamaları onay Tam Boyutta Gör
    iPhone Duo çıkış tarihi yaklaşırken Apple, Xcode 27.1 ile geliştirilmiş iPhone Duo için optimize edilmiş uygulama ve oyunların gönderimlerini kabul etmeye başladı.

    iPhone Duo uyumlu uygulamalar onay sürecinde

    Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone Duo'ya yönelik uygulama ve oyun geliştirme ve test etme desteği sunan Xcode 27.1 beta sürümlerini yayınlamıştı. Teknoloji devi, dün geliştiricilerin indirebileceği Xcode 27.1 Release Candidate 1 sürümünü kullanıma sundu. Ayrıca, Developer News Hub sayfasında yayınladığı duyuruyla, geliştiricilerin artık App Store Connect üzerinden iPhone Duo için optimize edilmiş uygulama ve oyunları gönderebileceklerini açıkladı.

    App Store'da iPhone Duo'ya özel ekran görüntüleri de olacak

    Önemli bir ayrıntı olarak Apple, Nisan 2027'den itibaren App Store Connect'e gönderilen tüm uygulama ve oyunların iPhone Duo'ya ait ekran görüntülerini içermesi gerekeceğini de ekledi.

    Apple ayrıca, geliştiricilerin uygulamalarını ve App Store ürün sayfalarını iPhone Duo'ya hazırlamalarına yardımcı olacak çeşitli kaynakları da sıraladı. Bunlar arasında, tasarım rehberliği ve şablonları alma, App Store varlıklarını yönetme, uygulama önizleme teknik özelliklerini görüntüleme, ekran görüntüsü özelliklerini görüntüleme yer alıyor.

    Katlanabilir iPhone 16 Ekim'de ön satışa çıkıyor

    iPhone Duo için ön siparişler Türkiye’de de 16 Ekim Cuma günü başlayacak. Teslimatlar ve mağazalarda satışa sunulma süreci ise 23 Ekim'de başlayacak.

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