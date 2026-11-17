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Oynat Apple, iOS 27.3 beta sürümüyle iPhone Duo modeline yüz tanıma özelliği ekledi. Dış kamerayı kullanan bu sistem, Face ID kadar güvenli olmadığı için sadece ekran kilidini açabiliyor. Ödeme ve hassas işlemlerde çalışmayan özellik, 45 dakika boyunca kullanılmadığında devre dışı kalıyor ve yalnızca cihaz katlı durumdayken işlev görüyor. Güncelleme ayrıca cihaz katlandığında ekranın otomatik kilitlenmesini sağlayan yararlı bir seçenek de sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27.3 beta sürümüyle iPhone Duo kullanıcıları için iki yeni özellik sunmaya başladı. Yeni güncelleme, cihazın ön kamerasını kullanarak yüz tanıma yoluyla kilidinin açılmasına olanak tanırken, katlanabilir telefonun kapatıldığında otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan bir seçenek de ekliyor.

Ancak yeni özellik, Apple'ın Face ID teknolojisiyle aynı şekilde çalışmıyor. iPhone Duo'da Face ID için gerekli özel donanım bulunmadığından Apple, bunun yerine cihazın dış ekranındaki ön kameradan yararlanıyor. Şirket, yüz tanıma verilerinin hiçbir zaman cihaz dışına aktarılmadığını belirtiyor. Kullanıcılar bu seçeneği, güncellemeyi yükledikten sonra Ayarlar bölümündeki Touch ID ve Parola menüsünden etkinleştirebiliyor.

iPhone Duo'nun yüz tanıma özelliği Face ID kadar güvenli değil

Apple, yeni yüz tanıma yönteminin Face ID, Touch ID veya parola kadar güvenli olmadığını belirterek bazı kısıtlamalar uyguluyor. Buna göre özellik yalnızca cihazın kilidini açmak için kullanılabiliyor. Apple Pay işlemleri, kayıtlı parolalara erişim ve uygulama kilitlerinin açılması gibi ek kimlik doğrulaması gerektiren işlemlerde Touch ID veya parola kullanılması gerekiyor.

Yüz tanıma özelliğinin çalışması için belirli bir süre sınırı da bulunuyor. iPhone Duo, 45 dakika boyunca kullanılmadığında yüz tanıma ile kilit açma özelliğini devre dışı bırakıyor. Bu durumda kullanıcının özelliği yeniden kullanabilmesi için Touch ID veya parola aracılığıyla kimliğini doğrulaması gerekiyor.

Ayrıca yüz tanıma özelliği yalnızca cihaz katlanmış durumdayken çalışıyor. iPhone Duo açılarak iç ekran kullanıldığında kilidi açmak için Touch ID veya parola girmek gerekiyor.

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iPhone Duo kapatıldığında otomatik olarak kilitlenebilecek

iOS 27.3 beta sürümündeki ikinci yenilik ise cihazın katlandığında otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan seçenek oldu. Kullanıcılar, Ayarlar bölümündeki Ekran ve Parlaklık menüsünden bu özelliği etkinleştirebiliyor.

Bu seçenek açıldığında iPhone Duo, kapatılmasıyla birlikte yalnızca dış ekrana geçiş yapmak yerine otomatik olarak kilitleniyor. Böylece kullanıcılar cihazı her kapattıklarında ekranı manuel olarak kilitlemek zorunda kalmıyor.

Her iki yenilik de şimdilik iOS 27.3 beta sürümünde yer alıyor. Özelliklerin kararlı iOS 27.3 sürümüyle birlikte tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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iPhone Duo’ya yüz tanıma ile kilit açma özelliği geliyor

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