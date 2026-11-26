Yapay Zeka Özeti:
- Nøord, Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo için tasarladığı yeni klavyeli kılıfını duyurdu. Magic Keyboard'dan ilham alan aksesuar, MagSafe bağlantısı sayesinde telefonu havada tutuyor. Beş sıralı klavye ve dahili dokunmatik yüzeye sahip ürün, cihazı adeta küçük bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor. Üç farklı renkle sunulan kılıf, 249 dolar fiyat etiketiyle 2027 başında kullanıcılarla buluşacak.
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Nøord Keyboard neler sunuyor?
Aksesuarın donanım tarafında küçük bir dokunmatik yüzey ve Apple'ın ABD klavye düzenini temel alan beş sıralı bir klavye bulunuyor. Dahili trackpad sayesinde kullanıcılar, iPhone Duo'yu yalnızca dokunmatik ekran üzerinden değil, fare benzeri bir kontrol yöntemiyle de kullanabiliyor. Ürün ayrıca Nøord'un Jacket adını verdiği özel bir kılıfla birlikte sunuluyor. Bu kılıf, telefon ile klavye arasındaki tasarım bütünlüğünü artırarak cihazın küçük bir dizüstü bilgisayar gibi görünmesini sağlıyor.
Nøord, klavyeli kılıfını Siyah, Beyaz ve Titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunmayı planlıyor. Ürünün açıklanan fiyatı ise 249 dolar. Şirket, ilk sevkiyatların Ocak 2027'de başlamasını hedefliyor.Kaynakça https://noordcase.com/products/keyboard-case https://www.notebookcheck.net/Apple-iPhone-Duo-transformed-into-tiny-iPad-Pro-with-new-keyboard-case.1459909.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli