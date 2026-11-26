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Oynat Nøord, Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo için tasarladığı yeni klavyeli kılıfını duyurdu. Magic Keyboard'dan ilham alan aksesuar, MagSafe bağlantısı sayesinde telefonu havada tutuyor. Beş sıralı klavye ve dahili dokunmatik yüzeye sahip ürün, cihazı adeta küçük bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor. Üç farklı renkle sunulan kılıf, 249 dolar fiyat etiketiyle 2027 başında kullanıcılarla buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo için geliştirilen aksesuarlar arasına yeni bir ürün daha katıldı. Nøord isimli girişim, iPhone Duo'yu küçük bir dizüstü bilgisayar veya iPad Pro gibi kullanmayı sağlayan özel klavyeli kılıfını duyurdu. Apple'ın iPad modelleri için sunduğu Magic Keyboard tasarımından ilham alan ürün, taşınabilirlik ve üretkenliği bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Nøord Keyboard neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Nøord Keyboard'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, iPhone Duo'nun klavyeye doğrudan fiziksel bir bağlantıyla sabitlenmek yerine MagSafe üzerinden tutturulması. Bu tasarım sayesinde telefon, klavyenin üzerinde havada duruyormuş gibi görünüyor. Böylece aksesuar, Apple'ın iPad Air ve iPad Pro modellerinde kullanılan Magic Keyboard deneyimine benzer bir kullanım sunuyor.

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Aksesuarın donanım tarafında küçük bir dokunmatik yüzey ve Apple'ın ABD klavye düzenini temel alan beş sıralı bir klavye bulunuyor. Dahili trackpad sayesinde kullanıcılar, iPhone Duo'yu yalnızca dokunmatik ekran üzerinden değil, fare benzeri bir kontrol yöntemiyle de kullanabiliyor. Ürün ayrıca Nøord'un Jacket adını verdiği özel bir kılıfla birlikte sunuluyor. Bu kılıf, telefon ile klavye arasındaki tasarım bütünlüğünü artırarak cihazın küçük bir dizüstü bilgisayar gibi görünmesini sağlıyor.

Nøord, klavyeli kılıfını Siyah, Beyaz ve Titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunmayı planlıyor. Ürünün açıklanan fiyatı ise 249 dolar. Şirket, ilk sevkiyatların Ocak 2027'de başlamasını hedefliyor.

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iPhone Duo'yu mini laptopa dönüştüren klavyeli kılıf tanıtıldı

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