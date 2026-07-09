iPhone modellerine de zam gelebilir

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta bellek fiyatlarındaki yükselişi bahane göstererek Mac ve iPad fiyatlarına kallavi zam yapan Apple’ın iPhone fiyatlarını es geçmesi kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Bu soru işaretlerine cevap yakın zamanda gelebilir

iPhone fiyatlarına zam ihtimali

Artan maliyetler nedeniyle artık her yıl yeni bir telefon yerine 1.5-2 yıllık döngülerde yeni telefonlar görmemizin ihtimali artıyor. Apple’ın iPhone 18 Pro serisini bu yıl, iPhone 18 serisini ise gelecek yılın başlarında piyasaya süreceği iddiaları gündemde. Ayrıca iPhone 18 modellerinin daha yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.

Apple'dan ABD'ye devasa yatırım: 15 milyar çip üretilecek! 20 sa. önce eklendi

Diğer taraftan her yeni iPhone çıkışı öncesinde tüketicilerin bir önceki iPhone modellerine yöneldiği ve fiyatlarda da bir miktar düşüş yaşandığı biliniyor. Genelde Ağustos ayında gerçekleşen bu hareketlilik bu yıl olmayabilir.

İddialara göre Eylül ayına kadar iPhone 17 serisine zam yapılması bekleniyor. Hatta Ağustos ayının bile çok geç olabileceğini söyleyenler mevcut. Yani uygun fiyata iPhone almak isteyenler bu telefonları daha pahalıya mal etmiş olacak. Diğer taraftan Apple Watch serisinin ve AirPods serisinin de bu süreç içerisinde zamlanacağını söyleyenler de var. Kısaca iPhone 18 serisi tanıtılmadan tüm Apple modelleri yeni fiyatlarla güncellenmiş olabilir. Yeni bir Apple cihazı almak isteyenlerin elini çabuk tutması faydasına olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone fiyatları artacak mı?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: