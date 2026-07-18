iPhone fiyatlarına zam! Şimdilik Japonya'yı etkiledi

Apple Music ve iCloud+ abonelikleri Türkiye'de zamlandı 19 sa. önce eklendi

Japonya'da iPhone 17 fiyatlarına %11'e varan zam!

Apple, Japonya'da iPhone 17'nin fiyatını %11’e varan oranda artırdı; giriş seviye 256 GB modelin fiyatı daha önce 129.800 yen iken şimdi 142.800 yenden (879 dolar) başlıyor. Aynı depolama alanına sahip iPhone 17 Pro'nun fiyatı ise %8,3 artarak 194.800 yene yükseldi. Apple Watch ve AirPods modellerinin fiyatları da %10'a varan oranlarda arttı. Apple'ın Japonya sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Japonya’da zamlı iPhone fiyatları şu şekilde:

iPhone 17 fiyatları (Japonya) Model Önceki fiyat Güncel fiyat Zam oranı iPhone 17 Pro Max 194,800 yen 214,800 yen %10.3 iPhone 17 Pro 179,800 yen 194,800 yen %8.3 iPhone Air 159,800 yen 177,800 yen %11.3 iPhone 17 129,800 yen 142,800 yen %10 iPhone 17e 99,800 yen 107,800 yen %8 iPhone 16 114,800 yen 124,800 yen %8.7

Apple’ın ülkede iPhone fiyatlarına zam yapmasının nedeni; Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesi. Ülkenin para birimi dolar karşısında son kırk yılın en düşük seviyelerinde. Japon perakendeciler, para biriminin düşük seyretmesiyle birlikte, sektörler genelinde ithal malların fiyatlarını artırıyor. Apple, üç hafta önce uzun süren bellek çipi kıtlığı nedeniyle Mac, iPad ve Vision Pro fiyatlarını küresel olarak artırmıştı ancak bu artış iPhone, AirPods ve Apple Watch'u etkilemedi. Japonya'daki artış, bundan bağımsız olarak para birimi kaynaklı bir ayarlama olarak değerlendiriliyor.

Apple'ın diğer ülkelerde iPhone fiyatlarını artırabileceğine dair bir işaret yok. Ancak yenin zayıf seyretmesi ve yapay zeka kaynaklı bellek kıtlığı, Japon tüketicilerinin iki yönden etkilendiği anlamına geliyor: para biriminin değer kaybı ithalatı daha pahalı hale getiriyor ve küresel bellek krizi her cihaz üreticisi için bileşen maliyetlerini artırıyor. Apple, iPhone'larının %25'ini Hindistan'da üretiyor ancak bellek ve ekran tedarik zinciri hâlâ dolar cinsinden fiyatlandırılan pazarlardan geçiyor; bu da yenin zayıflığını geçici bir sorun olmaktan ziyade yapısal bir maliyet sorunu haline getiriyor.

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iPhone fiyatlarına zam! Şimdilik Japonya'yı etkiledi

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