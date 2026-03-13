Katlanabilir iPhone Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı

Katlanabilir iPhone, 12GB RAM ile geliyor: Belleği Samsung sağlayacak
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte bu Eylül ayında piyasaya sürülecek. Yeni bir rapora göre, iPhone Fold, Apple'ın Pro modelleriyle aynı 12 GB RAM'e sahip olacak. Samsung'un, Apple'ın 12 GB LPDDR5X siparişinin tedarikçisi olduğu bildiriliyor.
Katlanan iPhone depolama seçenekleri
Katlanabilir iPhone’un üç depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor: 256 GB, 512 GB ve 1 TB. Bu noktada iPhone 17 Pro Max’te 2 TB depolama seçeneğinin de olduğunu belirtmek gerekiyor.
iPhone Ultra fiyatı ne kadar olacak?
Fiyatlandırmaya gelince, iPhone Ultra, tahmin edileceği üzere şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacak. Katlanabilir iPhone fiyatının 2.000 dolardan başlayacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma 256GB için geçerli. iPhone Ultra 512GB 2.199 dolar, 1TB 2.399 dolar olarak fiyatlandırılabilir.Kaynakça https://9to5mac.com/2026/03/12/new-iphone-fold-details-include-rumored-ram-storage-and-pricing/ https://www.macworld.com/article/3086957/apples-folding-iphone-ultra-could-cost-under-2000.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur