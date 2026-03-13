Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı

    Apple katlanan telefonu iPhone Fold bu sonbaharda geliyor. Yeni rapor, katlanabilir iPhone Ultra'nın fiyatı, RAM ve depolama bilgilerini ortaya çıkardı.         

    katlanabilir iphone ultra fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Ultra olarak adlandırılacak yeni ve daha yüksek fiyatlı ürün serisi tanıtacağı söylentiler arasındaydı. Şimdi bir sızıntı kaynağı, bu cihazlardan birinin daha önce iPhone Fold olarak bilinen iPhone Ultra olacağını iddia ediyor. Katlanabilir iPhone Ultra fiyatı, RAM ve depolama bilgileri de paylaşıldı.

    Katlanabilir iPhone, 12GB RAM ile geliyor: Belleği Samsung sağlayacak

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte bu Eylül ayında piyasaya sürülecek. Yeni bir rapora göre, iPhone Fold, Apple'ın Pro modelleriyle aynı 12 GB RAM'e sahip olacak. Samsung'un, Apple'ın 12 GB LPDDR5X siparişinin tedarikçisi olduğu bildiriliyor.

    Katlanan iPhone depolama seçenekleri

    Katlanabilir iPhone’un üç depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor: 256 GB, 512 GB ve 1 TB. Bu noktada iPhone 17 Pro Max’te 2 TB depolama seçeneğinin de olduğunu belirtmek gerekiyor.

    iPhone Ultra fiyatı ne kadar olacak?

    Fiyatlandırmaya gelince, iPhone Ultra, tahmin edileceği üzere şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacak. Katlanabilir iPhone fiyatının 2.000 dolardan başlayacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma 256GB için geçerli. iPhone Ultra 512GB 2.199 dolar, 1TB 2.399 dolar olarak fiyatlandırılabilir.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2026/03/12/new-iphone-fold-details-include-rumored-ram-storage-and-pricing/ https://www.macworld.com/article/3086957/apples-folding-iphone-ultra-could-cost-under-2000.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 2 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır gögüs kafesi kütlemesi neden olur lvs brands uzaktan kumanda kapıları açmıyor 2014 araba fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Reeder C19
    Reeder C19
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum