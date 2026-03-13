Katlanabilir iPhone Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Ultra olarak adlandırılacak yeni ve daha yüksek fiyatlı ürün serisi tanıtacağı söylentiler arasındaydı. Şimdi bir sızıntı kaynağı, bu cihazlardan birinin daha önce iPhone Fold olarak bilinen iPhone Ultra olacağını iddia ediyor. Katlanabilir iPhone Ultra fiyatı, RAM ve depolama bilgileri de paylaşıldı.

Katlanabilir iPhone, 12GB RAM ile geliyor: Belleği Samsung sağlayacak

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte bu Eylül ayında piyasaya sürülecek. Yeni bir rapora göre, iPhone Fold, Apple'ın Pro modelleriyle aynı 12 GB RAM'e sahip olacak. Samsung'un, Apple'ın 12 GB LPDDR5X siparişinin tedarikçisi olduğu bildiriliyor.

Katlanan iPhone depolama seçenekleri

Katlanabilir iPhone’un üç depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor: 256 GB, 512 GB ve 1 TB. Bu noktada iPhone 17 Pro Max’te 2 TB depolama seçeneğinin de olduğunu belirtmek gerekiyor.

iPhone Ultra fiyatı ne kadar olacak?

Fiyatlandırmaya gelince, iPhone Ultra, tahmin edileceği üzere şimdiye kadarki en pahalı iPhone olacak. Katlanabilir iPhone fiyatının 2.000 dolardan başlayacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma 256GB için geçerli. iPhone Ultra 512GB 2.199 dolar, 1TB 2.399 dolar olarak fiyatlandırılabilir.

